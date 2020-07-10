Koronavirüsün kırıp geçtiği İtalyanlar araştırdı: Virüsü yenmek tek başına yeterli değil

10 Temmuz 2020 Cuma, 15:45

İç Hastalıkları ve Kan Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, İtalya’da gerçekleştirilen korona virüs araştırmasının sonuçlarını paylaştı. 143 hasta üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, hastaların 18’i, korona virüsü atlattıktan sonra herhangi bir belirti göstermezken, geri kalan hastalar ise en 1 belirtilerinin devam ettiğini aktardı.

EN SIK BELİRTİLER

Koronavirüsü yenen hastalarda devam eden en sık belirtilerin ise nefes darlığı ve yorgunluk olduğu kaydedildi.

Çetiner, yorgunluğun korona virüs salgını sonrası önemli bir problem olabileceğine dikkat çekti.