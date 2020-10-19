Köyün kadınları şantiye alanına fidan dikti
Samsun’un Kavak ilçesinde Büyükşehir Belediyesi’nin yapımına başladığı taş ocağına tepkiler sürüyor. Millet İttifakı ilçe başkanları köylülerle birlikte şantiye alanında açıklama yaptı. Köy kadınları şantiye alanına ağaç fidanı dikti.
Yapılan ortak açıklamada, ÇED raporu alınmadan başlatılan ve bölgede doğada katliamına neden olan taş ocağının 5 köyü yok edeceği vurgulandı. Açıklamada Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e projeden vazgeçerek katliama son vermesi çağrısında bulunuldu. İYİ Parti Kadın Politikaları İl Başkan Yardımcısı Saydam Bayram, “Bekdemir Köyü’nde iş makinelerini yoldan geçirmek için vatandaşların ağaçlarını kesen, tapulu arazilerini gasp eden bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu taşı çıkaracak şirketin sahibi AKP Kavak İlçe Başkanı. Taşı kullanacak olan AKP Samsun Büyükşehir Belediyesi. Göz yuman ise AKP Kavak Belediyesi. ÇED yok, vatandaşa sormak yok, ruhsat gösteren yok, arazi sit alanına giriyor ama bu adamlar ‘ben yaptım oldu’ diyor. Olmuyor, olmayacak, oldurmayacağız” dedi.
‘VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ’
Samsun’daki Çarşamba Ovası’nda yapımı hızla süren biyokütle yakıtlı enerji santralında buhar salınımına da başlandı. Kazan temizleme çalışmalarında çıkan yüksek ses ve buhara yurttaşlar tepki gösterdi. Santral kapısına “özür” pankartı asıldı. Bunun üzerine santral kapısına “Tesisimizde kazan temizleme işlemine başlanmış olup, bir hafta süreyle temizlik devam edecektir. Bu sırada geçici süreli bir gürültü yaşanacak olup, şimdiden kıymetli Çarşamba halkından özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz. Saygılarımızla. Not: Yapılan işlemin doğaya ve çevreye zararı bulunmayıp, havaya salınacak olan temiz su buharıdır” yazılı pankart asıldı. Santral hakkında açılan davalar hâlâ sürüyor.
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