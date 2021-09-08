Koyunlar eve dönünce acı gerçek ortaya çıktı
Bilecik'te koyun sürüsünü otlatmak için araziye giden yurttaşın cesedi kendisine ait tarlada bulundu.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Söğütcük köyünde Necmi Karadaş (58) koyun sürüsünü otlatmak için araziye çıktı. Bir süre sonra koyunların kendisinin köye döndüğünü gören yurttaşlar, Karadaş'ı aramaya çıktı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Karadaş'ı, köye 200 metre uzaklıkta bulunan kendi tarlasından hareketsiz yatarken gören yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Necmi Karadaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
OTOPSİ YAPILACAK
Karadaş'ın ölüm nedeninin Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonrasında belli olacağı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.
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