Koyunlar eve dönünce acı gerçek ortaya çıktı

08 Eylül 2021 Çarşamba, 15:59

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Söğütcük köyünde Necmi Karadaş (58) koyun sürüsünü otlatmak için araziye çıktı. Bir süre sonra koyunların kendisinin köye döndüğünü gören yurttaşlar, Karadaş'ı aramaya çıktı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Karadaş'ı, köye 200 metre uzaklıkta bulunan kendi tarlasından hareketsiz yatarken gören yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Necmi Karadaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK



Karadaş'ın ölüm nedeninin Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonrasında belli olacağı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.