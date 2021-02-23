‘Kozak Yaylası’nda 8 bin 882 fıstık çamını kurban etmeyin!’

23 Şubat 2021 Salı, 12:01

CHP İzmir milletvekili Kani Beko, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi. CHP’li Beko, yaylanın ünlü çam ağaçlarının yok olma tehdidine dikkat çekerek, “İzmir Bergama Kozak Yaylası’nda Türkiye’nin en kaliteli doğal fıstık çamı ormanının yapılan genişleme sonucunda taş ocağı tehdidi altına girdiği vurgulanmaktadır. Bu kapsamda bölgede bulunan 8 bin 882 adet Anadolu’nun en kaliteli doğal fıstık çamı ağaçlarının kesileceği belirtilmektedir. Kozak’ta bulunan madenin bölge yaşamı üzerine telafisi mümkün olmayan riskleri ortaya çıkaracağı defalarca vurgulanmasına rağmen, Türkiye’nin en önemli fıstık çamı üretim alanlarından biri olan bu bölgede ÇED raporunun genişletilerek yenilenmesi kararının alındığı vurgulanmaktadır. Bölgede büyük bir zarara yola açacak olan bu kararın iptali için bir adım atacak mısınız?” diye sordu.

"ÖZEL EKOLOJİK HAVZADA KIYIM VAR!"

Kozak Yaylası’nın Bakırçay Havzası’nın tacı olarak kabul edildiğine vurgu yapan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, şunları dile getirdi: “Kentin yanı başında yükselen Kozak Yaylası, sadece Bergama’nın içinde bulunduğu bölgenin değil, ülkemizin ve hatta dünyanın oksijen deposu olarak da bilinmektedir. Kozak Yaylası aynı zamanda yer altı kaynakları açısından da oldukça zengindir. Sahip olduğu fıstık çamı ekim alanları nedeni ile toplam 17 köyden oluşan, yaklaşık on bin nüfuslu özel bir ekolojik havza olan bu bölgede ağaçların kesilmesinin ardından oluşacak zarar nasıl karşılanacaktır? Bölge insanın yaşamını doğrudan etkileyen bu kararın yol açacağı telafisi olmayan zararlara karşı bir tasarrufunuz olacak mıdır? Çevre Bakanlığı olarak, bu karara karşı bir yaptırımınız olacak mıdır?”