KPSS ön lisans başvuruları bugün sona eriyor
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan KPSS Ön Lisans Sınavı başvuruları bugün sona erecek.
ÖSYM, sosyal medya hesabından 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı başvuruları hakkında bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "2020-KPSS Ön Lisans Sınavı için bugün başvurular sona erecektir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru bugün saat 23.59'da sona erecektir" denildi.
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU İŞLEMLERİ
Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formu'na, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.
-ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde geçerli fotoğrafı (*) ve geçerli eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvuru işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan veya istedikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapabileceklerdir.
-ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların ,sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
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