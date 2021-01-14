Kraliçe Elizabeth'in kuzeni tacizden yargılanıyor
İngiltere Kraliçesi’nin kuzeni, Glamis Kalesi’nde misafir olan bir kadına cinsel saldırıda bulunmaktan yargılanıyor. Kadının 20 dakikalık mücadeleyle elinden kurtulduğu “kuzen” 5 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.
Savcılık iddianamesine göre, İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth ve ailesinin kuşaklar boyu kullandığı İskoçya’daki Glamis Kalesi’nde geçen yıl verilen bir davet sırasında cinsel saldırı olayı yaşandı. Kraliçenin ikinci kuşaktan kuzeni olan Simon Bowes Lyon (34) davetliler arasındaki genç bir kadına cinsel saldırıda bulundu. Lyon davet sırasında yorulup kaledeki odalardan birinde uyumaya giden 26 yaşındaki kadının yanına gizlice sokulup, ona 20 dakika boyunca cinsel saldırıda bulundu.
Saldırgan, cinsel tacizde bulunduğu, kıyafetini çıkarmaya çalıştığı mağdura, kendisiyle cinsel ilişkiye girmesi için baskı yaptı.
SUÇUNU KABUL ETTİ
Saldırganın elinden güçlükle kurtulan genç kadın, malikaneden kaçarak polise şikâyette bulundu. Hakkında dava açılan ve beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olan Simon Bowes Lyon, önceki gün yapılan duruşmada suçunu kabul etti.
"MAZERETİ OLAMAZ"
Odada kadını yatağa ittiğini ve duvara sıkıştırdığını kabul eden sanık, 20 dakikalık saldırı sırasında sarhoş olduğunu, ancak alkolün suçunun bir mazereti olamayacağını itiraf etti.
LİSTEYE ALINDI
Cinsel saldırısına maruz kalan kadından özür dileyen Lyon, duruşmada kefaletle serbest bırakılırken “Seks suçluları listesi”ne alındı. Karar duruşmasını bekleyen mağdur, sanığa en ağır cezanın verilmesini istiyor.
Kaynak: NTV
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