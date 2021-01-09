Kraliyet yazarı: Prenses Diana’ya Camilla gibi görünmesi için peruk takması söylendi
Kraliyet biyografi yazarı Robert Lacey, Prenses Diana ve Prens Charles'ın yatak odası sırlarının da dahil olduğu detaylara yer verdiği yeni bir kitap çıkardı. Kitapta, Diana'nın kötü giden cinsel hayatı için arkadaşlarından 'Camilla peruğu" tavsiyesi aldığını iddia etti.
Kraliyet biyografi yazarı Robert Lacey, Prenses Diana ile Prens Charles’ın evliliğine dair yatak odası sırları dahil bazı detayların yer aldığı bir kitap yazdı.
Lacey, Prenses Diana’ya Prens Charles ile cinsel ilişkisiz süren evliliğini canlandırmak için Camilla’nın saçına benzer peruk takmasının söylendiğini iddia etti.
Lacey, yeni çıkardığı kitabında, Diana’nın Charles’ı sarhoş edip kendisiyle ilişkiye girmesini sağlamak istediğini; arkadaşlarına, kocasıyla ilişkiye girmesinin tek yolunun bu olduğu şeklinde espri yaptığını öne sürdü.Lacey, “Diana dertleniyordu ve kız arkadaşlarına yatak odası boykotu hakkında şaka yapıyordu” diye yazdı.
Kitapta, Diana’nın seks hayatını canlandırması için arkadaşlarının kendisine peruk takması tavsiyesinde bulunduklarını yazdı. Lacey, “Arkadaşlarından biri, ‘Işıkları söndürüp sarı peruk takmaya ne dersin? Böylece seni Camilla zannedebilir’ dedi. Diana buna kahkahayla güldü. Hemen arkasından hüzünlendi, kocasının hayatındaki ‘kadın’ gerçeğini kabul etmek zorunda kaldı” ifadeleri yer aldı.
NTV'nin The Mirror gazetesinden aktardığı habere göre Lacey, Charles ve Diana’nın 1996 yılında boşanmalarının gerçekleşmesinden önce Prens Charles’ın Camilla Parker ile ilişki yaşadığı söylentileri hep oldu. Diana, 1995 yılında BBC’ye verdiği bir mülakatta, bu söylentileri doğrulayarak, “Bu evlilikte üç kişi vardı, dolayısıyla biraz kalabalıktı” dedi.
Prenses Diana, daha önce, topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirmesine yardım etmesiyle tanınan İngiliz aktör ve ses koçu Peter Settelen’e seks hayatından bahsetmişti. Söyleşisinde, 1992-1993 yıllarında yatak odası girişimlerinin “çok tuhaf” olduğunu söylemişti. Diana, “Seks vardı. Ama tuhaftı, çok tuhaf” demişti.
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Melek İpek hakkında karar
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Erdoğan'dan yeni 'Boğaziçi' açıklaması
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Melek İpek hakkında karar
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Erdoğan'dan yeni 'Boğaziçi' açıklaması