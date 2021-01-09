Kraliyet yazarı: Prenses Diana’ya Camilla gibi görünmesi için peruk takması söylendi

09 Ocak 2021 Cumartesi, 14:48

Kraliyet biyografi yazarı Robert Lacey, Prenses Diana ile Prens Charles’ın evliliğine dair yatak odası sırları dahil bazı detayların yer aldığı bir kitap yazdı.

Lacey, Prenses Diana’ya Prens Charles ile cinsel ilişkisiz süren evliliğini canlandırmak için Camilla’nın saçına benzer peruk takmasının söylendiğini iddia etti.

Lacey, yeni çıkardığı kitabında, Diana’nın Charles’ı sarhoş edip kendisiyle ilişkiye girmesini sağlamak istediğini; arkadaşlarına, kocasıyla ilişkiye girmesinin tek yolunun bu olduğu şeklinde espri yaptığını öne sürdü.Lacey, “Diana dertleniyordu ve kız arkadaşlarına yatak odası boykotu hakkında şaka yapıyordu” diye yazdı.

Kitapta, Diana’nın seks hayatını canlandırması için arkadaşlarının kendisine peruk takması tavsiyesinde bulunduklarını yazdı. Lacey, “Arkadaşlarından biri, ‘Işıkları söndürüp sarı peruk takmaya ne dersin? Böylece seni Camilla zannedebilir’ dedi. Diana buna kahkahayla güldü. Hemen arkasından hüzünlendi, kocasının hayatındaki ‘kadın’ gerçeğini kabul etmek zorunda kaldı” ifadeleri yer aldı.

NTV'nin The Mirror gazetesinden aktardığı habere göre Lacey, Charles ve Diana’nın 1996 yılında boşanmalarının gerçekleşmesinden önce Prens Charles’ın Camilla Parker ile ilişki yaşadığı söylentileri hep oldu. Diana, 1995 yılında BBC’ye verdiği bir mülakatta, bu söylentileri doğrulayarak, “Bu evlilikte üç kişi vardı, dolayısıyla biraz kalabalıktı” dedi.

Prenses Diana, daha önce, topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirmesine yardım etmesiyle tanınan İngiliz aktör ve ses koçu Peter Settelen’e seks hayatından bahsetmişti. Söyleşisinde, 1992-1993 yıllarında yatak odası girişimlerinin “çok tuhaf” olduğunu söylemişti. Diana, “Seks vardı. Ama tuhaftı, çok tuhaf” demişti.