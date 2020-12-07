Kremlin’den açıklama: Türkiye’de gözaltına alınan Rus gazetecilerin bırakılmasını umuyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, geçen hafta İstanbul'da gözaltına alınan 2 Rus gazetecinin 'serbest bırakılmalarını' umduklarını belirtti. Peskov, “Diplomatlarımız Türk tarafı ile temas içinde” dedi.
Dmitriy Peskov geçen haftadan beri Türkiye’de gözaltında bulunan Rus gazetecilerle ilgili gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Peskov konuşmasında, 'serbest bırakılacaklarını umduklarını' vurguladı.
Sputnik’in aktardığına göre, Peskov geçen hafta İstanbul’da çekim yaptıklarını esnada polis tarafından gözaltına alınan iki Rus gazeteciye ilişkin soru karşısında, “Diplomatlarımız Türk tarafı ile temas içinde. Diyalog yolu ile bu olayı çözebileceğimizi düşünüyoruz. Gazetecilerimizin en yakın zamanda serbest bırakılmalarını bekliyor ve umuyoruz” dedi.
Peskov, Rus gazetecilere yardım etmek için gereken tüm tedbirleri alacaklarını da kaydetti.
PESKOV, ‘NEDENLERİ İNCELİYORUZ’
Kremlin Sözcüsü, Rus gazetecilerin Türkiye’de gözaltına alınmalarını düşmanca bir adım olarak görüp görmedikleri sorusuna cevap olaraksa, ‘2 gazetecinin gözaltına alınma koşullarını ve bunun nedenlerini incelemeye devam ettiklerini’ söyledi.
Rus gazeteciler Aleksey Petruşko ile İvan Malışkin cuma günü İstanbul’da gözaltına alınmışlardı. Rus gazetecilerin gözaltına alındığı, çalışanı olduklarını Rus Ntv televizyonunun gazetecilerden bir süredir haber alamadıklarını açıklamasıyla öğrenilmişti.
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