Kritik dosyalara bakan İstanbul Başsavcı Vekili Yılmaz’a bakanlıkta görev
Adalet Bakanı Gül ile İstanbul’daki yargının bir kesimi arasında yaşanan gerginlik sürerken İstanbul Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz, Erdoğan’ın kararıyla bakan yardımcılığına getirildi. “İstanbul grubunun” yargıya hâkim olduğu ileri sürüldü. Barış’lara gözaltı kararı çıkaran ve Kavala iddianamesini hazırlayan Yılmaz, aynı zamanda yargıdaki atama ve inceleme işlerine bakan HSK Birinci Daire üyesi olarak da görev yapacak. Gül’ün atamaya sıcak bakmadığı konuşuluyor.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İstanbul’daki yargının bir kesimi arasında yaşanan gerginlik devam ederken İstanbul yargısındaki en kritik isimlerden birisi olan İstanbul Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Adalet Bakan Yardımcılığı’na atandı. Yılmaz aynı zamanda HSK Birinci Daire Üyesi olarak da görev yapacak. Bu daire yargıdaki atama, inceleme ve soruşturma işlerine bakarken, Yılmaz’ın atama kararı “İstanbul grubunun” yargıya daha da hâkim olduğu tartışmalarına neden oldu. Ayrıca Bakan Gül’ün bu atamaya sıcak bakmadığı öne sürüldü.
Yılmaz, İstanbul’daki en kritik soruşturmaları yürüten isimdi. Libya’da hayatını kaybeden bir MİT mensubunun ifşa edildiği gerekçesiyle gazetemiz yazarı OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve OdaTV Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ında aralarında yer aldığı 8 gazeteci hakkında soruşturmayı yürüten isimdi. Yılmaz gazeteciler hakkında hazırladığı iddianamede gazetecilerin 8 yıldan 19 yıla kadar hapislerini istedi.
KAVALA İDDİANAMESİ
İş insanı Osman Kavala önce Gezi Direnişi davasında 15 isimle beraber yargılanarak beraat etti. Ancak aynı gün Kavala hakkında “casusluk” suçlamasıyla hakkında gözaltı kararı verildi. Kavala yeniden tutuklandı. Kavala hakkındaki yeni soruşturmayı yürüten isim Hasan Yılmaz’dı. Yılmaz, Osman Kavala hakkında 64 sayfalık bir iddianame hazırladı. İddianamede Kavala’nın “anayasal düzeni değiştirmek” ve “casusluk” suçundan cezalandırılmasını istedi. Yılmaz bu iddianamede, Gezi davası iddianamesinde yer alan birçok iddiaya da yer verdi.
Hasan Yılmaz ayrıca Die Welt muhabiri Deniz Yücel hakkındaki soruşturmayı yürüttü. Deniz Yücel hakkında “terör örgütü propagandası yapma” suçundan iddianame hazırladı. Yücel 1 yıl tutuklu kaldı. Yargılama sonunda ise Yücel, 2 yıl 9 ay hapis cezası aldı.
HSYK’YE ŞİKÂYET EDİLDİ
Cenaze için gittiği Okmeydanı Cemevi’nde 2014 yılında polis kurşunuyla başından vurularak öldürülen Uğur Kurt ile ilgili soruşturmayı da Hasan Yılmaz yürüttü. Kurt ailesinin avukatları Yılmaz’ın, “görevini kötüye kullandığı” gerekçesiyle o dönemki Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSYK) şikâyette bulundu. Kapatılan Samanyolu Medya Grubu hakkındaki soruşturma, İstanbul’da 146 avukatın gözaltına alınması kararlarının altında da Yılmaz’ın imzası vardı. Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili Suudi Arabistan Konsolosluğundaki aramayı ve Adnan Oktar soruşturmasını da Yılmaz yürütmüştü.
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