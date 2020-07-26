Küçük çocuğun saçları metro istasyonunda yürüyen merdivenlere sıkıştı
Kartal’da bulunan bir metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde duran çocuğun saçları merdivenin basamaklarına sıkıştı. Yaralanan çocuk kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Olay, Kartal’da Adnan Kahveci Metro İstasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda bulunan Berfin D. isimli 7 yaşındaki çocuğun saçları, yürüyen merdivenlerin basamakları arasına sıkıştı.
Saçlarından ve omzundan yaralanan küçük kızı kurtarmak için itfaiye seferber oldu. Yaralı halde kurtarılan kız çocuğu daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Video Haberler
- Melek Mosso, Cumartesi Anneleri için söyledi
- Yavru boz ayı kaçtı, köpek kovaladı
- Koronavirüse rağmen yat partisi kamerada
- Bu adam ve bu adam gibiler benim bir şeyim olamaz
- Genç kadına ‘sahibin nerede’ deyip yüzüne tükürdü!
- Antalya'da oteli bastılar! Şoke eden görüntüler
- Uçak evin üzerine düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı
- Bilim Kurulu üyesinden Kurban Bayramı için kritik uyarı
- Karamollaoğlu'ndan Ali Erbaş değerlendirmesi
- İmamoğlu paylaştı: Kadın makiniste saldırı anı