Küresel iş seyahati harcamalarının bu yıl aşıyla birlikte artması bekleniyor
Küresel İş Seyahatleri Birliği (Global Business Travel Association-GBTA), iş seyahati harcamalarının Covid-19’da aşılama oranının artması ve tüketici güveninin geri dönmesiyle 2021'de yüzde 21 artmasının beklendiğini bildirdi.
GBTA, İŞ SEYAHATİ SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÖRÜNÜM RAPORUNU AÇIKLADI
Buna göre, iş seyahati harcamalarının bu yıl dünya genelinde yüzde 21 artacağı tahmin ediliyor. Raporda, “Aşılama oranının küresel olarak atması ve tüketici güveninin geri dönmesiyle bu artışın (yüzde 21) büyük kısmının 2021'in sonunda oluşması bekleniyor.” denildi.
Raporda, iş seyahati harcamaların 2025’e kadar Kovid-19 öncesi seviyelere geri döneceği tahmininde bulunuldu.
İş seyahati pazarı son yıllarda istikrarlı bir şekilde büyürken, Kovid-19 salgını ve bununla gelen seyahat yasaklarıyla birlikte büyük kayıplar yaşadı. Birçok konferans iptal edilerek çevrim içi ortama taşındı.
En Çok Okunan Haberler
- Danışmanlığı kabul etmediğini açıkladı
- Başkanlık iflas etti
- Cumhurbaşkanlığı için kim önde?
- Erdoğan, 'yüz yüze eğitim' için tarih verdi
- İYİ Partili isimden kızlarını hedef alan paylaşıma yanıt
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı
- Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek
- Melih Bulu'ya DEVA'lı isimden yardım
- Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
- Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi
Video Haberler
- Küçükçekmece Gölü'nde vahşet!
- Avcılar'da dehşet! Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı
- İzmir'deki selde damat öldü, kayınpeder kayıp
- Mahalle mahalle gezerek otomobilleri böyle parçaladılar
- Polise direnen kurye hakkında zorla getirme kararı
- Dev kayanın düştüğü karayolunda çalışmalar sürüyor
- İran’dan uydu taşıyıcı roket denemesi
- 4 paket çay aldı, açtığında hayatının şokunu yaşadı!
- Bebek ziyaretine geldi, 37 kişiye koronavirüs bulaştırdı
- İstanbul'da trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Danışmanlığı kabul etmediğini açıkladı
- Başkanlık iflas etti
- Cumhurbaşkanlığı için kim önde?
- Erdoğan, 'yüz yüze eğitim' için tarih verdi
- İYİ Partili isimden kızlarını hedef alan paylaşıma yanıt
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı
- Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek
- Melih Bulu'ya DEVA'lı isimden yardım
- Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
- Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi