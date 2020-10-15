Kurumlar Vergisi oranlarının yüzde 15 ile yüzde 18 arasında olması öngörülüyor
Ekonomi yönetimi, Kurumlar Vergisi'nde indirime hazırlanıyor. Kurumlar Vergisi'nin 2021 yılından itibaren yüzde 15 ile 18 aralığında uygulanması öngörülüyor.
2017 yılında yürürlüğe giren bir düzenlemeyle Kurumlar Vergisi oranı, 2018-2019 ve 2020 yıllarında geçerli olmak üzere 2 puan arttırılmıştı.
3 yıl için belirlenen geçici oranla Kurumlar Vergisi, yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkarılmıştı.
Bu oranın geçerlilik süresi, 31 Aralık 2020'de dolacak. Yeni bir düzenleme olmaması halinde Kurumlar Vergisi oranı, 2021 başından itibaren yüzde 20 olacaktı. Ancak ekonomi yönetiminin yeni bir hazırlık yürüttüğü belirtildi.
Kurumlar Vergisi'nde indirim planlanırken 10 milyon Lira'nın altında ve üstünde ciroya göre yeni oranlar belirlenecek. Kurumlar Vergisi oranlarının yüzde 15 ile yüzde 18 arasında olması öngörülüyor.
Kaynak: NTV
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