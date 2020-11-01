Kuşadası'nda eğitime 2 gün ara verildi

01 Kasım 2020 Pazar, 14:29

Vali Aksoy, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "İzmir açıklarında olan deprem sonrasında meydana gelen artçı sarsıntılardan en fazla etkilenen Kuşadası ilçemizde eğitime 2 gün (pazartesi ve salı) ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.