Kutoğlu: “İstanbul’da deprem saati tıkır tıkır geri sayıyor”
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, “İstanbul için saatli bomba tıkır tıkır geri çalışıyor. Şu anda İstanbul’da 7’nin üzerinde deprem kaçınılmaz. Her türlü zararı aza indirmek için önlem önlem almak zorundayız. Devlet ile hak sahipleri yatırım ortaklığı modeli zaman kaybetmeden yasalaşmalıdır” dedi.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele eden Türkiye, bir taraftan da bir deprem ülkesi olduğu gerçeğiyle yaşamaya devam ediyor. Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, bir yandan pandeminin yarattığı
sorunlarla boğuşmakta olan Türkiye’nin, büyük bir depremin yıkımıyla karşı
karşıya kalmaması için Risk ve Zarar Azaltma konusunda, özellikle de Kentsel
Dönüşümde yeni yaklaşımlara ihtiyacı olduğunu söyledi. Mevcut durumda sistemin
kentsel dönüşümden daha ziyade bina dönüşümü şeklinde geliştiğini belirten
Kutoğlu, “Bu durum kentlerin sorunlarının çözmek bir yana daha da
derinleşmesine neden olmaktadır. Alansal dönüşüm ise özel sektörün kar amacı
gütmesi vatandaşların ise kazanımlarını düşük bir bedelle elden çıkarmak
istememesinin yarattığı güvensizlik nedeniyle çoğu kez başarısızlıkla
sonuçlanmaktadır” dedi.
Kutoğlu bu sorunların çözümü için şu önerilerde bulundu;
“Alım-satıma kapatılan binalar ve alanların
hızla kamulaştırılması ve hak sahiplerini mağdur etmeden tekrar
projelendirilerek ihtiyaca göre otopark, ticaret ve turistik alan, park ve
bahçe olarak kent yaşamına kazandırılmalıdır. Bu sürecin devlet ile hak
sahipleri arasında oluşturulacak bir Yatırım Ortaklığı modeliyle yürütülmesi ve
vatandaşların payları oranında bu sisteme ortak olması mevcut sistemde eksik
olan güveni tesis ederek katılımı teşvik edecektir. Yatırım Ortaklığının
başlangıç sermayesi DASK ve deprem fonlarından sağlanarak başlangıç için
gereken sağlanabilir. Bir gayrimenkulün değeri arsasının konumundan
kaynaklanır. Kentsel dönüşüme konu olan yapıların büyük çoğunluğu da zamanında
kentlerin en değerli alanları üzerinde kurulmuşlardır. Dolayısıyla hakkaniyet,
hak sahiplerinin payının bugünkü değer üzerinden değil, dönüşüm projesinin
tamamlanması sonucu ortaya çıkacak değer üzerinden hesaplanmasını gerektirir.
Kamulaştırma ve kentsel dönüşüm nedeniyle konutlarını terk etmek zorunda
kalanlar, ülkenin boş konut stoğu veritabanından alternatifler sunularak
güvenli yapılara yerleştirilmeli, bunun için gerekli kaynak yukarıda açıklanan
Yatırım Ortaklığı fonundan karşılanmalıdır.”
ZONGULDAK / Cumhuriyet
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