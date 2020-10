Kütüphaneden aldığı kitapları 48 yıl sonra iade etti: Cezası yaklaşık 80 bin liraydı

04 Ekim 2020 Pazar, 09:55

Bir Lokomotif Thomas (Thomas the Tank Engine) kitabı ve Renklerle Öğrenmek (Learning in Colour) serisinden bir eser, 48 yıl sonra ödünç alındıkları kütüphaneye postayla iade edildi.

Sadece "Andy" ismiyle imzalanarak iadelere iliştirilen notta, "1972'de çocukken Basingstoke'tan taşındıklarında" kitaplar iade edilmediği için özür dileniyor.

Notu yazan, "Bu kitapların geç iadesi için özürlerimi lütfen kabul edin" ifadesini de kullanmış.

İadenin "düşünceli bir jest" olduğunu belirten Hampshire Belediye Meclisi, gecikme bedeli talep edilmeyeceğini de bildirdi.

İade edilen kitaplar Trewin Copplestone'ın Learning With Colour Architecture: The Great Art of Building'i ve Rev W Awdry'nin klasik Thomas the Tank Engine serisinden The Railway Series No 22: Small Railway Engines'ti.

Mevcut cezai bedelden hesaplandığında kitapların gecikme bedeli yaklaşık 8 bin poundu (yaklaşık 80 bin TL) bulacaktı.

Öte yandan küresel koronavirüs salgını nedeniyle süresi geçmiş kitapların para cezaları Nisan'dan beri dondurulmuş durumda.

Kaynak: Independent Türkçe