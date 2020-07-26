Kuzey Kore'de ilk koronavirüs şüphesi
Daha önce hiç koronavirüs vakası rapor edilmeyen Kuzey Kore'de ilk kez şüpheli bir vaka bildirildi. Pyongyang yönetimi Kaesong kentinde acil durum ilan etti.
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınında Kuzey Kore'de ilk kez şüpheli bir vaka bildirildi.
Kuzey Kore Devlet Ajansı, sınır kenti Kaesong'da yasa dışı yollarla Güney Kore'den ülkeye giriş yapan bir kişinin Covid-19 şüphesiyle gözetim altına alındığını duyurdu.
NTV'nin haberine göre; Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, "Kaesong kentinde meydana gelen acil bir olayı" görüşmek üzere partisiyle toplantı düzenledi.
Kuzey Kore lideri acil durum ilan etti, kent karantina altına alındı.
Şüpheli kişide virüs tespit edilirse, ülkede Pyongyang yönetimi tarafından resmi olarak kabul edilen ilk vaka olarak kayıtlara geçecek.
DÜNYADA SON DURUM
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre 26 Temmuzn itibariyle dünya genelinde Covid-19 nedeniyle 648 bin 445 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 9.9 milyonu aştı.
En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 4 milyonu aşkın kişide Covid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 149 bin 398 kişi yaşamını yitirdi.
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