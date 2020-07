La Casa de Papel'in 5. sezonunda izleyiciyi neler bekliyor?

23 Temmuz 2020 Perşembe, 12:56

Netflix’in The Old Guard ya da Extraction gibi yapımları beklenenin üzerinde ses getirmiş olsa da pek çok kişinin 5. sezonunu merakla beklediği La Casa de Papel platformun dünya çapında yankı uyandıran hala en büyük yapımı olarak görülüyor.

Yayımlanmaya başladığı günden itibaren La Casa de Papel, Netflix’in İngilizce olmamasına rağmen en çok seyredilen dizileri arasında yer alıyor ve o günden bu yana da popülaritesini sürekli artırıyor.

Dizinin 4. sezonunu 65 milyon kişi izlemiş ve yapım dünya çapında Top 10 listelerini altüst etmişti.

Bununla birlikte 4. sezon büyük bir muammayla sona ermiş ve dizi 5. sezona dair pek çok konunun tartışılmasına ve teoriler üretilmesine boşluk tanımıştı. Dizinin hayranları, arapsaçına dönmüş hikayenin nasıl çözüleceğini ve soygun ekibinin ikinci planı nasıl işler kılacağını (ya da kılamayacağını) merak ediyor.

Netflix’in diziye dair açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

Son yaşananların aksine elbette asıl büyük soru eğer ekip kaçmayı başarırsa özgürlüklerini koruyup koruyamayacakları. Onlar için artık normal hayatlar yaşamak mümkün mü? Ne de olsa kimlikleri açığa çıkmış durumda.

Her ne kadar 5. sezon henüz resmi olarak onaylanmış olmasa da, dizinin yaratıcısı Alex Pina kısa süre önce yazma sürecine başladığını açıklamıştı. Öte yandan dizinin yapımcısı daha önce verdiği röportajda yeni sezonun geleceğini esprili biçimde şu ifadelerle onaylamıştı:

5. sezon geliyor, Pina ileri sezonlara yönelik herhangi bir onay veremez çünkü ‘Netflix evime bomba koyar’.

5. SEZONDAN NE BEKLEMELİYİZ?

We Got This Covered'ın haberine göre Raquel Murillo karakterinin polis teşkilatından ayrılıp, ekibe Lizbon ismiyle katılmasının ardından soygun farklı bir boyut kazanarak devam etmişti. Ekibin karşılaştığı en büyük sorunsa Profesör’ün suçüstü yakalanmasıydı.

Dizi Alicia Sierra’nın Profesör’ün başına silah doğrultması ve onu kıskıvrak yakalamasıyla sona ermişti.

Tahmin edilmesi güç kişiliği nedeniyle Alicia Sierra’ya yönelik pek çok birbirinden farklı teori gündeme gelmişti. Reddit kullanıcılarından bazıları Sierra’nın hamileliğinin yalan olduğunu söylemiş, bazılarıysa Sierra’nın Berlin’in eski karısı olduğunu düşündüğünü öne sürmüştü.

Alicia Sierra’ya dair kısa süre önce ortaya atılan bir başka teorideyse Sierra’nın ekibi bir anda ele geçirmek yerine planlarını parça parça bozmayı hedeflediği öne sürülmüştü.

Tüm bu teorilerin yanı sıra ekip şu anda soygunun son evresi üzerine çalışıyor ve kaçışlarını planlıyor. Sezona dair en büyük soru işareti ekibin bunu başarıp başaramayacağı.

5. SEZON NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Dizinin 5. sezonunun 2021’de yayımlanması bekleniyor. Ancak diğer pek çok yapımda olduğu gibi koronavirüs pandemisi planlanan tarihlere önemli bir belirsizlik payının bırakılmasına neden oluyor.

Kaynak: Independent Türkçe