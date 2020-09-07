Lavrov: Suriye'deki durum göreceli olarak sakin

07 Eylül 2020 Pazartesi, 16:13

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriyeli mevkidaşı Velid Muallim'le Şam'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Soruları yanıtlayan Lavrov, “Suriye Devlet Başkanı Sayın Beşar Esad’ın davetlisi olarak yaptığımız uzun mülakat sırasında sahadaki durumu ayrıntılı bir şekilde ele aldık, Suriye’deki durumun göreceli sakin olduğunu ve bu eğilimin pekiştirilmesi üzerinde çalışılması gerektiği sonucuna vardık” diye konuştu.

Suriye’de geriye kalan terör yuvalarının imha edildiğini ve tamamıyla yok edileceğini vurgulayan Lavrov, şunları söyledi:

“Şu anki aşamanın başlıca özelliği, Suriye'nin Rusya’nın da desteğiyle uluslararası terörizme ve Suriye devletini yok etme projesini hayata geçiren güçlere karşı mücadeleye dayanmış olmasıdır. Suriye’de şimdilik geriye kalan terör yuvaları imha ediliyor ve tamamen yok edilecek.”

"BİZE ASLA HİÇBİR KANIT SUNULMAMIŞTIR"

Lavrov, medyada yer alan Rusya’nın Suriye’yi Libya’ya asker aktarmak için kullandığı şeklindeki iddiaların gerçeklerle doğrulanmadığını belirtti.

Rus diplomat, "Libya’ya gelirsek, geçmişte defalarca söylediğimi bir kez daha söylemek istiyorum: hem Libya hem de Afrika, Avrupa ve ABD gibi diğer bölgeler konusunda Rusya’ya sürekli olarak birtakım suçlamalar yöneltiliyor. (Ancak bu suçlamalar hakkında) bize asla hiçbir kanıt sunulmamıştır" ifadelerini kullandı.Rusya’nın Libya’da ateşkesin sağlanması ve müzakerelerin başlaması yönündeki tüm girişimleri desteklediğini, söz konusu girişimlerin beklemeksizin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Lavrov, şunları söyledi:

“Bunun son örneği, Kahire Bildirgesi ve Tobruk'ta bulunan Temsilciler Meclisi'nin başkanı Akila Salih ile başkent Trablus'taki Fayez es Sarrac’ın ortak ateşkes girişimi. Biz bu girişimleri aktif olarak destekliyoruz ve koşulsuz, süresiz ateşkesten başlayarak derhal hayata geçirilmeye başlamasının gerekli olduğunu düşünüyoruz.”



