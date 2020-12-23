Lavrov: Rusya, ABD’nin yaptırımlarına karşılık verecek
ABD’nin bazı Rus şirketleri ve vatandaşlarına yönelik yaptırım uygulama kararını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptırım kararına karşılık vereceklerini söyledi.
Lavrov ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. ABD’nin bazı Rus şirketleri ve vatandaşlarına yönelik yaptırım uygulama kararını değerlendiren Lavrov, "ABD uzun zamandır ülkemize karşı düşmanca bir siyaset izliyor. Buna karşılık verilecek" dedi.
Lavrov, ABD’nin yaptırımlarla uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiğini belirterek "Bu adımlar, ABD’nin kendi kurallarını başkalarına empoze etmeye devam edeceğini gösteriyor" yorumunda bulundu.
LİBYA VE FİLİSTİN SORUNU
Lavrov, Filistin meselesine değinerek "İsrail'in bazı Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmesi durumda, Filistin meselesi, ikinci plana kalmamalı ve uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletlerin kararları ve Arap İnisiyatifi doğrultusunda çözülmelidir" dedi.
Bakan Lavrov, Filistinliler arasında birliğin sağlanması ve Hamas Hareketi ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) başlattığı süreçlerin sonlandırılması gerektiğini söyledi.
Libya meselesinin çözümü konusunda sürdürülebilir siyasi sürecin sağlanması için gerekli koşulların oluşturulmasının önemine dikkati çeken Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi'nin uzun süre atanmadığını ve bundan endişe duyduklarını belirtti.
SURİYE ANAYASASI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Suriye meselesine de değinen Lavrov, İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde 4 Aralık'ta Suriye Anayasa Komitesi 4'üncü tur toplantılarının sona erdiğini hatırlattı.
Bakan Lavrov, "Ocak ayının ikinci yarısında yapılacak toplantılarda, Suriye Anayasası ile ilgili ayrıntılı çalışmaların yapılacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ise Basra Körfezi'ndeki durumuna ilişkin, "Bölgedeki güvenlik, Katar için öncelikli konudur" dedi.
Al Sani, İran dahil tüm bölge ülkeleriyle diyalog kurma konusuyla ilgili olduklarını dile getirerek "Katar, istikrar sağlamaya yönelik her türlü girişimi memnuniyetle karşılıyor" şeklinde konuştu.
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