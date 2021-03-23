Levent Gültekin'e saldırıda 2 şüpheli tutuklandı
Gazeteci Levent Gültekin'e saldırdığı iddia edilen 3 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı
Gazeteci Levent Gültekin'e televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de saldırdığı iddia edilen 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne getirildi.
Savcılıkta ifade veren şüphelilerden M. E. K, olay günü yüksek sesle konuştukları için adını sonradan öğrendiği Levent Gültekin'in kendilerine "ne bağırıyorsunuz" diyerek, küfür ettiğini öne sürdü.
"HUSUMETİM YOKTUR, PİŞMANIM"
Kendilerinin de bunun üzerine Gültekin'i uyardığını aktaran şüpheli M.E.K, savcılıktaki ifadesinde şu iddialarda bulundu:
"Ö.D, Levent Gültekin'i uyardı fakat şahıs dinlemeyince ve Ö.D'nin üzerine yürüyünce Ö.D. de şahsa yumruk salladı. Yumruğun neresine geldiğini bilmiyorum. Bu esnada etrafımızda daha önce tanımadığım kalabalık bir grup belirdi. Ben grubu görünce korkarak uzaklaştım. Ben müştekiye vurmadım. Ayırmak için araya girdim. Daha sonra haberlerde olayı öğrenince kendim teslim oldum. Bir husumetim yoktur. Bildiğim kadarıyla diğerlerinin de husumeti yoktur. Olay sebebiyle toplanan kalabalığın kim olduğunu ve neden toplandığını bilmiyorum. Olay sebebiyle pişmanım."
Şüpheli Ö.D. de kendi aralarında yüksek sesle konuştukları sırada, Levent Gültekin'in kendilerine küfür ettiğini iddia etti.
Gültekin'in üzerine gelmesi nedeniyle onu omzundan iteklediğini belirten Ö.D, "Bu esnada yanımıza insanlar gelmeye başladı. Ben gelen kalabalığı müştekinin arkadaşları olduğunu düşündüm ve bu sebeple müştekinin sağ omzuna yumruk attım ama yumruk nereye geldi bilemiyorum." dedi.
Müştekiyi önceden tanımadığını, herhangi bir husumetinin olmadığını ifade eden Ö.D, olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.
'YARALAMA' SUÇUYLA TUTUKLAMA
Cumhuriyet savcısı sorguları tamamlanan 3 şüpheliyi tutuklanması istemiyle nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.
Şüphelilerden M.E.K. ve Ö.D'nin "yaralama" suçundan tutuklanmasına karar veren hakimlik, 18 yaşından küçük şüpheli M. A. D'nin hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.
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