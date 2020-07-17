LGS’de 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtladı

17 Temmuz 2020 Cuma, 06:00

Kız öğrenciler matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı oldu. Anne-babanın eğitim düzeylerinin artmasının, merkezi sınav puanı ortalamalarını yükselttiği de belirlendi.

Sınav sonuçlarının analizi şöyle: Merkezi sınava katılan öğrencilerin alt testlerdeki performanslarını değerlendirmek için doğru cevap sayısı dağılımları incelendi. Soru sayısı 20 olan alt testler arasında öğrenciler en yüksek başarıyı fen bilimleri alt testinde (10.21) en düşük başarıyı matematik alt testinde (4.89) gösterdi.

Türkçe alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 10.00 olarak hesaplandı. Soru sayısı 10 olan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 5.05, din bilgisi alt testinde 6.39, yabancı dil alt testinde ise 3.53.

KÂĞIDI KAYBOLUNCA SINAVI İPTAL EDİLDİ

20 Haziran’da LGS’ye Kadirli Şehit Musa Sarıgöz Ortaokulu’nda giren ve cevap kâğıdı kaybolan Pınar Akbaş’ın, sınav sonucu “sınavı iptal edildi” şeklinde açıklandı. Akbaş, “Sınavım iptal edilmiş olarak görülüyor. Sonucumu görmek isterdim” dedi.

Annesi Sevgi Akbaş ise “Yetkililer de bize bir şey söylemiyor. Bugün gidip dava açacağız” şeklinde konuştu.

OKUL SAYISI 5’TEN 10’A ÇIKTI

LGS 2020 tercih ve yerleştirme kılavuzu da yayımladı. Lise tercihleri 20 Temmuz’da başlayacak ve 29 Temmuz saat 17.00’ye kadar sürecek. Özel ortaöğretim kurumlarının dün başlayan kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları ise 29 Temmuz’a kadar sürecek.

Kılavuzda, merkezi sınav puanı ile okul tercihinde tercih edilebilecek okul sayısı 5’ten 10’a çıkarıldı. Geçen yıl öğrencilerin 5 okul tercih hakları vardı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde 5 okul tercihi velileri ve öğrencileri sıkıntıya sokuyordu.

Merkezi sınav puanı ile okul tercihinde öğrenciler artık 10 okul tercih edebilecekler. Yerleştirme sonuçları ise 10 Ağustos 2020 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.