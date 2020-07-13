LGS'de tartışma yaratan detay: Neden üçe katlandı?

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 10:19

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) tüm itirazlara rağmen salgın döneminde lise ve üniversiteye giriş sınavlarını yapmasına ilişkin tepkiler sürerken, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) ek süre verilen öğrenci sayısındaki artış da gündeme taşındı.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, LGS’de ek süre verilen öğrenci sayısındaki artışa vurgu yaparak, dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere verilen ek süre sayısının 2019'a oranla bu yıl yüzde 330 oranında arttığını söyledi.

Yıllara göre ek süre verilen öğrenci sayısı şu şekilde oldu:

> 2018: 4 bin 130

> 2019: 5 bin 308

> 2020: 17 bin 583

"AYRICALIK AKP'NİN POLİTİKASI HALİNE GELMİŞ"

Bu artışın nedenlerine açıklık getirilmesini talep ederek tek kişilik salonda sınava giren ve ek süre verilen aday sayısındaki artışın akıllara soru işreti getirdiğini belirten Hakverdi, “İhtiyacı olmadığı halde LGS’de ek süre verilen öğrenci olup olmadığını ve bu artışın neden kaynaklandığını, Milli Eğitim Bakanı bir an önce açıklamalıdır” dedi.

LGS’de ek süre verilen öğrenci sayısının yüzde 330 artmasının dikkat çektiğini aktaran Hakverdi, şunları dile getirdi:

“Sınava giren neredeyse tüm öğrencilerin en büyük şikâyetinin sürenin yetmediği olduğu bir sistemde bazı öğrencilere alınan bir rapora istinaden araştırmadan ve bilinçli olarak ek süre verildiği eğitim kamuoyunda tartışılan bir mesele olarak ortaya çıktı. Ülkemizin yakın geçmişinde merkezi sınavlarda soruların çalındığı biliniyor. Sınavlarda birilerine ayrıcalık tanımak neredeyse AKP’nin politikası haline gelmiş desek yanlış bir şey söylemiş olmayız.”

EK SÜRE KİMLERE VERİLİYOR?

Dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, görme engeli ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda özelliklerine uygun hizmet alabilmeleri için çeşitli sınavlarda ek süre veriliyor. Bu gruptaki öğrenciler, bilgilerinin okul müdürlükleri tarafından ilgili Rehberlik Araştırma Merkezi'ne (RAM) gönderilmesi halinde bu haktan yararlanabiliyor.