Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac istifa edecek iddiası!
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın istifa etmeye hazırlandığı iddia edildi.
Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı. Bloomberg'in haberine göre, Başbakana yakın kaynaklar Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın istifa edeceği iddiasında bulundu. Başbakanlık görevini bırakacak olan Serrac'ın Cenevre'deki görüşmeleri sürdürmeye devam edeceği öne sürüldü.
Fayiz es-Serrac hükümeti, Türkiye ile iş birliği kurmuş darbeci General Halife Hafter'in bölgedeki direnişini büyük ölçüde sona erdirmişti. Kötü yönetim ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Serrac’ın istifasının dillendirilmesiyle politik baskının azaltılmak istenildiği ortaya atılan iddialar arasında yer aldı. Serrac'ın yakın çevresiyle ve uluslararası ortaklarıyla konuyu görüştüğü ve hafta sonuna doğru istifasını duyuracağı belirtildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta Serrac'ı kabul etmiş, görüşmede Türkiye’nin Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceği belirtilmiş, Türkiye’nin önceliğinin Libya’nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğü korunarak bir an önce istikrara kavuşması olduğu yinelenmişti.
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