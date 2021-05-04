Libya Dışişleri Bakanından Türkiye'ye "ince bir sitem"

04 Mayıs 2021 Salı, 11:48

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Libyalı mevkidaşı Necla Menguş, başkent Trablus'ta gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Menguş, basın toplantısındaki demecinde Türkiye'yi, "Libya'daki 20.000'den fazla yabancı savaşçı ve paralı askerin, BM Güvenlik Konseyi kararları ışığında ülkelerine geri gönderilmeleri için işbirliği yapmaya" davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın da yer aldığı üst düzey bir Türk heyeti 3 Mayıs'ta Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret etmişti.

"İNCE BİR SİTEM"

Menguş, "Türkiye'yi Güvenlik Konseyi kararlarının tüm hükümlerini uygulamak için adımlar atmaya ve tüm yabancı güçleri ve askerleri Libya topraklarından çıkarmak için işbirliği yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Associated Press, Libyalı bakanın bu sözlerinin, "Suriyeli paralı askerlerin Libya'ya gidişine aracılık etmekle suçlanan Türkiye'ye yönelik "ince bir sitem" olarak algılandığını bildirdi.

ÇAVUŞOĞLU: KARDEŞ KAVGASINI ÖNLEDİK

Konuşmasına, "Yasal varlığımızı bu ülkede para için savaşan yabancı paralı savaşçı gruplarla eşitleyenler var" diyerek başlayan Çavuşoğlu ise Türk kuvvetlerinin, bir önceki Libya hükümetiyle yapılan eğitim anlaşması kapsamında Libya'da olduğunu belirterek, "Libya’nın toprak bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin korunmasına önem veriyoruz. Libya hükümeti, Trablus'a yönelik saldırılar karşısında biz de dahil pek çok ülkeyi Libya'ya davet etti, ancak bu çağrıya sadece Türkiye olumlu cevap verdi. Güvenlik ve askeri iş birliği muhtırası kapsamında Libya'ya sağladığımız destek iç savaş, kardeş kavgası ve insanlık dramını önledi" dedi.