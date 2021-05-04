Libya Dışişleri Bakanından Türkiye'ye "ince bir sitem"
Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesinde Türkiye’ye, yabancı savaşçılar ve paralı askerlerin Libya topraklarından çekilmesi için işbirliği çağrısında bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Libyalı mevkidaşı Necla Menguş, başkent Trablus'ta gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Menguş, basın toplantısındaki demecinde Türkiye'yi, "Libya'daki 20.000'den fazla yabancı savaşçı ve paralı askerin, BM Güvenlik Konseyi kararları ışığında ülkelerine geri gönderilmeleri için işbirliği yapmaya" davet etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın da yer aldığı üst düzey bir Türk heyeti 3 Mayıs'ta Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret etmişti.
"İNCE BİR SİTEM"
Menguş, "Türkiye'yi Güvenlik Konseyi kararlarının tüm hükümlerini uygulamak için adımlar atmaya ve tüm yabancı güçleri ve askerleri Libya topraklarından çıkarmak için işbirliği yapmaya davet ediyoruz" dedi.
Associated Press, Libyalı bakanın bu sözlerinin, "Suriyeli paralı askerlerin Libya'ya gidişine aracılık etmekle suçlanan Türkiye'ye yönelik "ince bir sitem" olarak algılandığını bildirdi.
ÇAVUŞOĞLU: KARDEŞ KAVGASINI ÖNLEDİK
Konuşmasına, "Yasal varlığımızı bu ülkede para için savaşan yabancı paralı savaşçı gruplarla eşitleyenler var" diyerek başlayan Çavuşoğlu ise Türk kuvvetlerinin, bir önceki Libya hükümetiyle yapılan eğitim anlaşması kapsamında Libya'da olduğunu belirterek, "Libya’nın toprak bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin korunmasına önem veriyoruz. Libya hükümeti, Trablus'a yönelik saldırılar karşısında biz de dahil pek çok ülkeyi Libya'ya davet etti, ancak bu çağrıya sadece Türkiye olumlu cevap verdi. Güvenlik ve askeri iş birliği muhtırası kapsamında Libya'ya sağladığımız destek iç savaş, kardeş kavgası ve insanlık dramını önledi" dedi.
İlgili Haberler
- Akar ve Çavuşoğlu Libya'ya gitti! Güler ve Fidan da heyette
- Libya’da görüşme mesaisi
- Yunanistan medyasında Libya Başbakanı Dibeybe'nin Ankara ziyareti: 'Türkiye'yle anlaşmaya sadık kaldı'
- Ankara'dan yola çıkarılan 150 bin doz Covid-19 aşısı Libya'ya ulaştırıldı
- BM, AB, Afrika Birliği ve Arap Ligi'nden Libya'daki yabancı paralı askerlerin çekilmesi çağrısı
Video Haberler
- Şişli’de bu kadarına da pes dedirten görüntüler
- Giysi toplama kutusunda ölüm kalım savaşı kamerada
- Toplu taşımada ürküten görüntü
- Kısıtlamada kan donduran görüntüler!
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
En Çok Okunan Haberler
- Ceyhan'dan Sağlık Bakanlığı'na çağrı
- Süleyman Soylu dua etsin, seyirci yasağı var
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Tepkiler çığ gibi
- İmamoğlu'nun 'ellerine' soruşturma
- İmamoğlu’nun Suçlanan Elleri
- Terör örgütü lideri Gülen’den örgüte talimat
- Sedat Peker Mehmet Ağar'ı neden hedef aldı?
- Mısır ile 'dostum Sisi' dönemi! Türkiye adım attı
- Reuters'tan çarpıcı 'Türkiye' analizi
- Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu