Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'yla ilgili çarpıcı iddia: ‘Rusya-Türkiye anlaşmaya vardı’
Berlin'de gerçekleştirilen Libya konulu konferans sona ererken ülkede bulunan yabancı askerlerle ilgili önemli kararlar alındığı öne sürüldü.
Berlin'de dün gerçekleşen ve Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkenin katıldığı görüşmeler, ateşkesin bir parçası olarak yabancı birliklerin ve paralı askerlerin ülkeden çekilme sürecinin başlatılması ve Aralık'taki seçimler için güvence sağlamayı amaçlıyordu.
Libya Dışişleri Bakanı Najla Mangoush, görüşmelerin ardından yaptığı basın açıklamasında, "Birkaç gün içerisinde iki taraftan da birliklerin çekileceğini umuyorum" dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, “Libya'da zıt tarafları destekleyen Rusya ve Türkiye'nin, her iki taraftan 300 Suriyeli paralı askerin sahadan çekilmesini sağlamak için bir ön anlaşmaya vardığını” öne sürdü.
MAAS: 'BİR GÜNDE ÇEKİLME ANLAMINA GELMEZ'
Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Rusya ve Türkiye arasında birliklerin adım adım çekilmesine dair bir anlaşma olduğuna inandığını belirterek, "Bu herkesin paralı askerleri bir günde geri çekeceği anlamına gelmiyor" dedi.
Reuters, Türk ve Rus yetkililerin henüz görüşmelere dair bir açıklama yapmadığını da belirtti.
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