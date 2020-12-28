Libya’ya giden Milli Savunma Bakanı Akar’dan Hafter’in tehdit açıklamasına sert yanıt

28 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya’nın doğusunu kontrolünde bulunduran Tobruk cephesinin müttefiki Halife Hafter’in Türkiye’ye yönelik tehdit açıklamasına sert yanıt verdi.

Akar, sürpriz Libya ziyaretinde, “Bu savaş suçlusu, cani yani katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir. Bunu akıllarına soksunlar” açıklamasını yaptı. Akar ve TSK komuta kademesi, önceki gün Libya’ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Akar’ın ziyareti, Libya’nın bağımsızlık gününde Hafter’in Türkiye’ye yönelik tehditvari konuşmasının hemen ardından geldi. Trablus’ta TSK Libya Görev Grubu Komutanlığı’nı ziyaret eden Akar, Türkiye’nin BM tarafından tanınan Libya Ulusal Uzlaşı Hükümeti’ne (UUH) verdiği desteğin süreceğini belirtti.

Akar, Hafter’in söyleminin Libya’daki siyasi sürece zarar vermeyi amaçladığını dile getirerek “Böyle bir hareketi yaptıktan sonra kaçacak yer bulamazlar. Dolayısıyla herkes aklını başına toplasın. Ateşkes sağlanmış, siyasi görüşmeler yapılıyor. Bunun dışında her türlü hareket yanlıştır. Libya’nın birliği, bütünlüğü ve Libya’nın Libyalılara ait olduğu esastır. Tarihi şan ve şerefle dolu TSK’nin gücünü bugüne kadar anlamadıysa bir başka yol ve yöntemle de anlatmasını biliriz” dedi.

Konuşmasında, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine de değinen Akar, “Yunan halkının maaşını, ücretini kesmek pahasına çılgınca bir silahlanma modası başladı. İstediğiniz kadar, gemi, uçak, denizaltı alın yetmez. Olan sevgili Yunan halkına olacak. Maalesef yanlış politika peşinde koşuyor komşumuz” dedi.

MISIR-TRABLUS YAKINLAŞMASI

Öte yandan Mısır’dan üst düzey bir heyet dün Trablus’a giderek UUH İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ortak güvenlik sorunları ve güvenlik işbirliğini geliştirme konularının ele alındığı görüşmede Libya İstihbarat Başkanı Imad et-Trablusi de hazır bulundu.

AA’nın yerel basından aktardığına göre Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Eymen Bedi’nin başkanlık ettiği heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve İstihbarat Başkan Yardımcısı da bulunuyor. Bunun resmi bir Mısır heyetinin ülkenin başkentine 2014’ten beri ilk ziyareti olduğu belirtildi. Mısır’daki Abdülfettah Sisi yönetimi, Hafter cephesine verdiği destekle biliniyor.