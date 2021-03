Luran Ahmeti'nin ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

26 Mart 2021 Cuma, 09:35

Kurtlar Vadisi, Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde oynayan Kuzey Madekonyalı oyuncu Luran Ahmeti'nin koronavirüs nedeniyle ölüm haberi, sanat camiasında üzüntü yarattı.

Ahmeti'nin dostları, sanatçının ölümünün ardından sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarda üzüntülerini dile getirdi.

Ünlü isimlerin, sosyal medya sitelerinde yaptıkları paylaşımlar şöyle;

HAZAL KAYA: Ah Loçkam... Çok özleyeceğim!

BÜLENT ŞAKRAK: Ah be koca Arnavut... Devrin daim olsun.

TOLGA TEKİN: Mekanın cennet olsun canım brom

CELİL NALÇAKAN: Tanışmak kısmet olmadı ama tanıyan ahbaplarımdan ne kadar iyi bir insan olduğunu duydum daima... Oyunculuğuna hep çok imrendim, birlikte oynamayı çok istedim, kısmet olmadı. Ruhu şâd olsun, ailesi ve sevenlerine sabır dilerim. Çok üzgünüm.

CEYDA ATEŞ: Canım Luran... Elveda Rumeli ve Makedonya günlerimizi unutmayacağım... Mekanın cennet olsun...

LEVENT SÜLÜN: Ahhhhh be kardeşim... Ahhhhh be koca Arnavut! Covid illeti seni de mi aldı bizden? Ailenden, sevdiklerinden? Allah gani gani rahmet eylesin, mekanın cennet olsun kardeşim...

VEDA YURTSEVER: Ah be Loçkam, düğününde çekmiştim bunu, herkes bilir yeteneğini de ne güzel bir adam olduğun bilinmez belki. Nasıl isyan edesim var her şeye; ömrümüzden alınan bizi yarım bırakan kaçıncı kayıp bu? Senin de yerin dolmayacak Arnavut delikanlısı, huzurla uyu, kalanlar çok göz yaşı döktü dua kabul et...

GONCA VUSLATERİ: Kalbim paramparça oldu bu haberle... Ah Lüran. Hayal Kahvesi’nde sabaha kadar müzik dinleyip günü doğurduğumuz günlere sakladım dualarımı... Makedonya’ya gittiğimde geçirdiğim 15 günün en komik en kral sohbetiydin sen.

Oyuncu dostumuz koronavirüse yenik düştü... Allah rahmet eylesin... Ailesi, dostları ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun... çok üzüldüm.. çok üzüldüm #LüranAhmeti .

Bu hastalığın insan sağlığı için korkunç bir tehdit olduğunu bilmek için daha kaç can yok olacak... ah!