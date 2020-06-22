Maçka Parkı'nda vatandaşlar maskesiz ve sosyal masafeye uymadan dans edip, doğum günü kutladı

22 Haziran 2020 Pazartesi, 03:19

Akşam saatlerinde yoğunluk yaşanan Maçka Parkı'nda vatandaşlar, müzik eşliğinde dans edip doğum günü kutladı.

Normalleşme sonrası devam eden koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen vatandaşlar gruplar halinde Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'na geldiler.

Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşların maske de takmadıkları görüldü. Yürüyüş yapan ve arkadaşlarıyla sohbet eden vatandaşlar serin havanın tadını çıkardı.