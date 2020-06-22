Maçka Parkı'nda vatandaşlar maskesiz ve sosyal masafeye uymadan dans edip, doğum günü kutladı

Normalleşme sonrası devam eden koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı bir kez daha vatandaşların akınına uğradı.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2020 Pazartesi, 03:19
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Akşam saatlerinde yoğunluk yaşanan Maçka Parkı'nda vatandaşlar, müzik eşliğinde dans edip doğum günü kutladı.

Normalleşme sonrası devam eden koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen vatandaşlar gruplar halinde Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'na geldiler. 

Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşların maske de takmadıkları görüldü. Yürüyüş yapan ve arkadaşlarıyla sohbet eden vatandaşlar serin havanın tadını çıkardı.


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