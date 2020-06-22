Maçka Parkı'nda vatandaşlar maskesiz ve sosyal masafeye uymadan dans edip, doğum günü kutladı
Normalleşme sonrası devam eden koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı bir kez daha vatandaşların akınına uğradı.
Akşam saatlerinde yoğunluk yaşanan Maçka Parkı'nda vatandaşlar, müzik eşliğinde dans edip doğum günü kutladı.
Normalleşme sonrası devam eden koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen vatandaşlar gruplar halinde Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'na geldiler.
Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşların maske de takmadıkları görüldü. Yürüyüş yapan ve arkadaşlarıyla sohbet eden vatandaşlar serin havanın tadını çıkardı.
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