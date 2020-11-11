Magazin gazeteciliğinin usta ismi Şahin Büyükkaya yaşamını yitirdi
Magazin gazeteciliğinin duayen isimlerinden biri olan Şahin Büyükkaya evinde yaşamını yitirdi.
Magazin gazeteciliğinin duayen isimlerinden biri olan Şahin Büyükkaya bu sabah Ataköy’de yalnız yaşadığı evinde yaşamını yitirdi.
Kalp kriziden yaşamını yitiren Şahin Büyükkaya uzun yıllar Ses dergisinde çektiği kapak fotoğrafları ve röportajları ile magazin gündemini belirleyen isim oldu.
Şahin Büyükkaya’nın cenazesi yarın öğle namazından sonra Büyükçekmece mezarlığına defnedilecek.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan AA'ya 'Berat Albayrak' talimatı
- Karamollaoğlu 'iki damada' dikkat çekti
- İstifada çarpıcı iddialar!
- Erdoğan 'Berat Albayrak' sessizliğini bozdu
- ‘Burhan Kuzu yalnız olmayabilir’
- Albayrak, istifa haberini neden Instagram'dan yaptı?
- Samsun’da büyük skandal
- AKP'yi ve Erdoğan'ı eleştiren yurttaş tutuklandı
- Albayrak’ın istifası bir başlangıç
- 'Rusya katliamı önledi, Türkiye'nin prestiji arttı'
Video Haberler
- Almanya bizi kıskanıyor mu? sorusuna kahkahalı yanıt
- CHP'nin oy oranıyla ilgili anket açıklaması!
- Prof. Dr. Sözbilir'den İzmir için deprem uyarısı
- TRT, 'Atanıtkabir' skandalını böyle açıkladı
- Korkunç an! O sürücü hakkında işlem başlatıldı
- İstifa eden Berat Albayrak'a ilişkin ilk sözleri
- AKP'ye oy veren yurttaş: İnsanı zorla solcu yapıyorlar!
- İstanbul'da gökkuşağı sürprizi
- İzmir depremi ile ilgili çektiği videoya tepki yağdı!
- Berat Albayrak yorumu sosyal medyanın gündemine oturdu
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan AA'ya 'Berat Albayrak' talimatı
- Karamollaoğlu 'iki damada' dikkat çekti
- İstifada çarpıcı iddialar!
- Erdoğan 'Berat Albayrak' sessizliğini bozdu
- ‘Burhan Kuzu yalnız olmayabilir’
- Albayrak, istifa haberini neden Instagram'dan yaptı?
- Samsun’da büyük skandal
- AKP'yi ve Erdoğan'ı eleştiren yurttaş tutuklandı
- Albayrak’ın istifası bir başlangıç
- 'Rusya katliamı önledi, Türkiye'nin prestiji arttı'