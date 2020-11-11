Magazin gazeteciliğinin usta ismi Şahin Büyükkaya yaşamını yitirdi

11 Kasım 2020 Çarşamba, 22:44

Magazin gazeteciliğinin duayen isimlerinden biri olan Şahin Büyükkaya bu sabah Ataköy’de yalnız yaşadığı evinde yaşamını yitirdi.

Kalp kriziden yaşamını yitiren Şahin Büyükkaya uzun yıllar Ses dergisinde çektiği kapak fotoğrafları ve röportajları ile magazin gündemini belirleyen isim oldu.

Şahin Büyükkaya’nın cenazesi yarın öğle namazından sonra Büyükçekmece mezarlığına defnedilecek.