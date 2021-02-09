Mahir Ünal'ın 'Bizi mahvettiniz' diyen çiftçiye verdiği 'cep telefonu' yanıtına AKP'den açıklama: Espriydi
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, seçim gezisinde akıllı telefonu ve internet paketi olan çiftçinin ekonomi eleştirilerine verdiği yanıta AKP'den açıklama geldi. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, ''Mahir Bey, bir espri ile beraber o çiftçimizle sohbetini anlatıyor. Espri yapıyor'' sözleriyle Ünal'ı savundu.
TV5'te yayınlanan '4. Güç' isimli programa konuk olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal 2018 yılındaki seçimler öncesinde Kahramanmaraş gezisindeyken genç bir çiftçiyle yaşadığı diyaloğu anlattı. Ünal, “Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz” diyen çiftçiye "Cebindeki telefonu kaça aldın?" yanıtını verdiğini ifade etti.
Ünal'ın sözlerinin tepki çekmesinin ardından TBMM'de basın toplantısı düzenleyen AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, ''Mahir Bey, bir espri ile beraber o çiftçimizle sohbetini anlatıyor. Espri yapıyor'' sözleriyle Ünal'ı savundu.
''ESPRİ YAPIYOR''
Turan, “Mahir Bey’in ifade ettiği mesele, aslında birkaç defa ifade etmeye çalıştı. Çiftçilerimizin devletin büyük desteği ile beraber sorunları çözmeye çalıştığımız bir hakikat. Mahir Bey, bir espri ile beraber o çiftçimizle sohbetini anlatıyor. Espri yapıyor. Mahir Bey, bir espri ile beraber o çiftçimizle sohbetini anlatıyor. Espri yapıyor'' dedi.
''ÇİFTÇİLERİMİZİN DERTLERİNİ EN ÇOK BİLEN BİRİSİDİR''
Biz çiftçilerin dertlerini biliyorum ama bunların çözümü de bizden başkası değil diyen Turan, ''Sayın Mahir Bey, burada bir ironiyle beraber yaptığı bir espridir, çiftçilerimizin dertlerini en çok bilen birisidir'' ifadelerini kullandı.
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