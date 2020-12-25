Yunanistan mahkemesi onayladı: İyon Denizi’ndeki karasularını 12 mile çıkarma hamlesi
Yunanistan’ın İyon Denizi’nde karasularını 12 mile çıkarmasıyla ilgili kararname, Yunanistan Danıştay Mahkemesi tarafından onaylandı. Kararname, Mora Yarımadası'nın güney ucunda yer alan Tenaro Burnu'na kadar olan deniz bölgesini kapsıyor.
Yunanistan'ın İyon Denizi'nde karasularını 6 milden 12 mile çıkarmasıyla ilgili kararnamenin Yunan Danıştay Mahkemesi tarafından onaylandığı bildirildi. Proto Thema gazetesinin haberine göre, Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) temelinde hazırlandığı iddia edilen kararname, İyon Denizi adalarından Mora Yarımadası'nın güney ucunda yer alan Tenaro Burnu'na kadar olan deniz bölgesini kapsıyor.
‘DİĞER BÖLGELERDE DE UYGULACAK’
Kararnamede, "Yunan hükümeti benzer haklarını diğer bölgelerde de uygulama hakkını mahfuz tutmaktadır" ifadeleri yer aldı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bir süre önce Parlamento’da yaptığı konuşmada, Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesince İyon Denizi’nde "egemenlik hakları olduğunu" savunarak, ülkesinin İyon Denizi'nde kara sularını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmayı planladığını belirtmişti.
MEB İÇİN "TARİHSEL ÖNEME" SAHİP DEMİŞTİ
Yunanistan’ın, "kara sularını genişletme hakkını gelecekte diğer deniz alanları için de kullanabileceğini" iddia eden Miçotakis, İtalya ile İyon Denizi, Mısır ile Doğu Akdeniz için yapılan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmalarını Yunanistan için "tarihsel ve siyasi öneme sahip" olarak nitelendirmişti.
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