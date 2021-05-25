Malatya'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir kişi, yol kenarında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Bağyolu Mahallesi'nde kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, yol kenarında Serkan Oktay'ın cansız bedenini buldu.
Polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile nacak buldu.
Olayla ilgili M.S, Ö.D. ve T.D. gözaltına alınırken Oktay'ın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.
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