Mali müşavir ofisinde ölü bulundu
İzmir'in Konak ilçesinde, kendisinden haber alınamayan mali müşavir Tülay Keseli (49) ofisinde ölü bulundu. Ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1202 Sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinden beri mali müşavirlik yapan Tülay Keseli'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis, ihbar sonrası Tülay Keseli'nin ofisine gitti.
Çilingir yardımıyla içeri giren ekipler Keseli'yi yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Keseli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin yaptığı incelemede Keseli'nin ölümü şüpheli bulundu. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Keseli'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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