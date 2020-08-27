Mali'de askeri darbeyle devrilen Boubacar Keita serbest bırakıldı
Mali'de 18 Ağustos'ta yapılan darbeden bu yana askeri cunta tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita serbest bırakıldı.
Mali medyasında çıkan haberlere göre, darbenin komuta edildiği başkent Bamako'ya 15 kilometre mesafedeki Kati kışlasında tutulan Keita, 03.00 sularında özel bir tim tarafından Sebenikoro'daki rezidansına götürüldü.
Keita'nın başkentte bulunan rezidansının güvenliğinin cunta tarafından sağlandığı kaydedildi.
Devrik liderin serbest kalması, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) ilk talepleri arasında yer alıyordu.
Bölgeye giden ECOWAS heyeti, 22-24 Ağustos'ta, başta askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Cephesi (CNSP) ile olmak üzere çeşitli görüşmeler yapmıştı.
MALİ'DE ASKERİ DARBE
Kati garnizonunda 18 Ağustos Salı günü ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti. Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.
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