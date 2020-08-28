Mali’de darbeci askerlerin lideri ‘Cumhurbaşkanı’ ilan edildi

28 Ağustos 2020 Cuma, 16:37

Mali’de 18 Ağustos’ta gerçekleşen darbenin ardından askeri cuntanın lideri Assimi Goita, darbeciler tarafından ‘Cumhurbaşkanı’ ilan edildi. Resmi gazetede yayınlanan Assimi Goita imzalı 41 maddelik belgenin 32’inci maddesinde, Goita’nın Cumhurbaşkanı olarak görev yapacağı ifade edildi. 18 Ağustos gecesi darbeyi gerçekleştiren askeri cunta, sivil ve siyasi geçiş sözü vermişti.

DARBE NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Kati garnizonunda 18 Ağustos’ta ayaklanan askerler, Mali’nin başkenti Bamako’ya geldi. Bakanlar ile yüksek rütbeli askerler, darbeciler tarafından alıkonulurken; bazı hükümet binaları da tahliye edildi. Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, Mali devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu ve Keita’nın istifasının ardından darbeci askerler siyasi ve sivil geçiş dönemi için söz vermişti.