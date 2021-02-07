Mamak Belediyesi'nde taciz iddiası: AKP'li Başkan salonu terk etti

07 Şubat 2021 Pazar, 12:03

Ankara, Mamak Belediyesi çalışanı R.D.’nin, AKP kontenjanından belediye meclisinde bulunan bir kadını sözlü ve fiili olarak taciz ettiği iddia edildi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, CHP Mamak Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Ferat Tokmak'ın 1 Şubat’taki meclis toplantısında gündeme getirdiği iddiayı yalanladı. Tokmak’ı, “CHP’deki taciz skandallarını örtmek” ile suçlayan Köse, iddialara açıklık getirmeden toplantıyı sonlandırdı.

SALONU TERK ETTİ

BirGün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, konuşmak isteyen ve konuya ilişkin dilekçe veren meclis üyeleri konuşturulmadı. Başkan Köse, açıklama yapmadan salonu terk etti. Köse’yle birlikte meclisin AKP’li üyeleri de salondan ayrılınca toplantı yarım kaldı. Tokmak, taciz iddiasına ilişkin söylediklerini ispat edemezse görevinden istifa edeceğini ifade etti. Tokmak, Murat Köse’ye de “Söylediklerimi ispat edersem belediye başkanlığından istifa edeceğinize söz veriyor musunuz?” diye sordu.



