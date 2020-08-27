Manisa'da tarım işçilerini taşıyan traktöre minibüs çarptı: Ölü ve yaralılar var
Manisa'da tarım işçilerini taşıyan traktör ile minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.Y idaresindeki panelvan minibüs, Manisa Akhisar yolunun Tirkeş kavşağı yakınlarında tarım işçilerini taşıyan M.A. yönetimindeki traktörün römorkuna arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle traktör savrularak şarampole devrildi.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 11 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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