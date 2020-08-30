Mansur Yavaş "Kara Panter" oyuncusu Chadwick Bosman'i andı

"Black Panther" başrol oyuncusu Chadwick Boseman 41 yaşında kolon kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından ünlü oyuncuyu anan bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2020 Pazar, 12:33
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Marvel serisinin filmlerinden olan "Black Panther" (Kara Panter) filminde başrolde oynayan ABD'li aktör Chadwick Boseman'ın kolon kanseri nedeniyle 41 yaşında yaşamını yitirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ünlü oyuncuyu uluslarası kullandığı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak andı.

Yavaş dün yaptığı paylaşımda, "Bugün, muazzam bir oyuncu ve daha da önemlisi gerçek bir süper kahramana hayranlıklarımızı bildirmenin zamanı. Sonuna kadar savaştı ve mirası sonsuza dek yaşayacak. Huzur içinde uyu #ChadwickBoseman" ifadelerini kullandı.




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