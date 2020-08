Mansur Yavaş "Kara Panter" oyuncusu Chadwick Bosman'i andı

Marvel serisinin filmlerinden olan "Black Panther" (Kara Panter) filminde başrolde oynayan ABD'li aktör Chadwick Boseman'ın kolon kanseri nedeniyle 41 yaşında yaşamını yitirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ünlü oyuncuyu uluslarası kullandığı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak andı.

Yavaş dün yaptığı paylaşımda, "Bugün, muazzam bir oyuncu ve daha da önemlisi gerçek bir süper kahramana hayranlıklarımızı bildirmenin zamanı. Sonuna kadar savaştı ve mirası sonsuza dek yaşayacak. Huzur içinde uyu #ChadwickBoseman" ifadelerini kullandı.

Today shall be a day to pay tribute to a tremendous actor and more importantly a super hero in real life.



He fought down to the wire and his legacy lasts forever. Rest in peace #ChadwickBoseman. pic.twitter.com/n0mgSfnA3m