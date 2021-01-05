Mansur Yavaş su krizi için harekete geçti

05 Ocak 2021 Salı, 14:43

Dünyada yaşanan kuraklık ve küresel ısınmanın etkileri Türkiye’de de kendini göstermeye başladı.

Yağışların az olması nedeniyle barajlardaki doluluk oranları alarm verirken, Ankara’daki barajlarda da doluluk oranları düştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, su israfının önüne geçecek formüller üzerinde çalışırken, 11 Ocak’ta toplanacak Büyükşehir Belediye Meclisi’ne “Kademeli Su Faturası” uygulamasına geçilmesine ilişkin hazırlanan Başkanlık Yazısını sunacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iklimle mücadele konusunda faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşu tarafından desteklenen kademeli tarife, Meclis’te oylanacak.

SOSYAL YARDIM ALAN AİLELERE METREKÜP SUYUN BİRİM FİYATI 1 TL

Başkan Yavaş tarafından meclis gündemine taşınacak Başkanlık Yazısının kabul edilmesi halinde dar gelirli sosyal yardım alan ailelere uygulanacak su metreküp birim fiyatı 1 TL’ye düşürülecek.

Ekonomik zorluk çeken ihtiyaç sahibi ailelerin konut aboneliklerinde kademeli tarifeye geçildiğinde 10 metreküpe kadar su kullanımında 10 TL su faturası ödenecek.

TÜKETİMİ AZALTACAK DÜZENLEME

ASKİ Genel Müdürlüğü’ne Ankara’da kayıtlı bulunan konut tipi aboneliklerin genelinde istatistik çalışması yaptıran Başkan Yavaş, gelen bilgiler ışığında kademeli su tarifesi uygulamasının yüksek kullanımın önüne geçeceğini ve tasarruf sağlayacağını Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında anlatacak.

Tüketim kademe incelemesine göre;

0-10 m³/ay tüketime sahip abonelerin abone sayısı içerisindeki oranı % 70,25 iken toplam tüketimin % 44,63 ünü gerçekleştirdiği,

11-15 m³/ay tüketime sahip abonelerin abone sayısı içerisindeki oranı % 18,75 iken toplam tüketimin % 24,54 ünü gerçekleştirdiği,

15 m³ ve üstü /ay tüketime sahip abonelerin abone sayısı içerisindeki oranı % 11 iken toplam tüketimin % 30,83’ünü gerçekleştirdiği belirlendi.

Suyun tüketimindeki dengesizliği ortadan kaldırmak amacıyla düzenlenen mekanik faturalama işlemlerinde en az orana sahip olan 15 m³ ve üstü /ay sahip olan abonelerin toplam tüketilen suyun % 30,83 ünü tüketmiş olmasının tespiti de su kaynaklarının korunması ve tasarruf ilkesine aykırılık olarak ortaya çıktı.

KONUT ABONELERİNDE 10 METREKÜPE KADAR SUYUN BİRİM FİYATI 5 TL OLACAK

Meclise sunulacak kademeli tarifeye göre aylık su ve atık su birim ücreti olarak;

0-10 metreküp arası 5 TL,

11-15 metreküp arası 7,5 TL,

15 metreküp ve üzeri 9 TL olacak.

BARAJLAR ALARM VERİYOR

Başkent Ankara’ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajlarda 2 Ocak 2021 tarihi itibarıyla toplam su miktarının 331 milyon 345 bin metreküp olduğunu açıklayan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Barajlarımızın doluluk oranı şu anda yüzde 20.91. Geçen yıla göre 13 milyon 469 bin daha az su bulunuyor. Barajlara hiç su gelmemesi durumunda 110 günlük suyumuz kaldığını söyleyebiliriz. Suyumuzun her damlası çok kıymetli. Lütfen dikkatli tüketelim” dedi.

Çamlıdere Barajı’ndan sonra 92 milyon metreküplük azami su hacmi ile Ankara’ya su temin eden 2. büyük baraj olan Kurtboğazı Barajı’nda incelemelerde bulunan Öztürk, Ankara’nın çevresinde yer alan ve kentin su ihtiyacını karşılayan 7 barajın (Çamlıdere, Kurtboğazı, Eğrekkaya, Akyar, Çubuk 2, Kavşakkaya ve Elmadağ Kargalı) toplam hacminin 1 milyar 584 milyon 555 bin metreküp olduğunu söyledi.

ANKARA GÜNDE 250 LİTREDEN FAZLA SU TÜKETİYOR

Ankara’da kişi başı günlük tüketilen su miktarının kayıp kaçak su durumları da dâhil edildiğinde 250 litrenin üzerine çıktığını ifade eden Öztürk, şu bilgileri verdi:

“Küresel su krizinden ne yazık ki Başkentimiz de payına düşeni alıyor. Bu yıl çok kurak ve yağışsız bir yıl geçiriyoruz. Üzerine pandemi şartları da eklenince hijyen hassasiyeti ve artan su ihtiyacına bağlı olarak barajlar alarm veriyor. Bu yıl kişi başı su tüketim oranları pandemi nedeniyle daha da yüksek. Hijyen kurallarına mutlaka dikkat edelim ama suyumuzu her zamankinden daha tasarruflu kullanmaya da özen göstermek zorundayız.”