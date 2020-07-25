Mansur Yavaş'ın 'Afiyet Ver' kampanyasına 18 saatte 1 milyon TL'lik destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı yeni kampanyaya 18 saatte 1 milyon TL'den fazla destekte bulunuldu.

ANKA
25 Temmuz 2020 Cumartesi, 16:17
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Kurban Bayramı öncesinde başlattığı ve ihtiyaç sahibi ailelere paketlenmiş kavurma ya da kıyma ulaştırılacak olan kampanyaya 18 saatte Türkiye’nin 81 ilinden yaklaşık 6 bin hayırsever, 1 milyon TL’den fazla destekte bulundu.

Kampanya dahilinde şu ana kadar yaklaşık 20 bin paket kavurma ve kıyma siparişi alındı. Hayırsever yurttaşlar www.afiyetver.com internet sitesi üzerinden siparişlerini vermeye devam ediyor.



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