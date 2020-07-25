Mansur Yavaş'ın 'Afiyet Ver' kampanyasına 18 saatte 1 milyon TL'lik destek
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı yeni kampanyaya 18 saatte 1 milyon TL'den fazla destekte bulunuldu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Kurban Bayramı öncesinde başlattığı ve ihtiyaç sahibi ailelere paketlenmiş kavurma ya da kıyma ulaştırılacak olan kampanyaya 18 saatte Türkiye’nin 81 ilinden yaklaşık 6 bin hayırsever, 1 milyon TL’den fazla destekte bulundu.
Kampanya dahilinde şu ana kadar yaklaşık 20 bin paket kavurma ve kıyma siparişi alındı. Hayırsever yurttaşlar www.afiyetver.com internet sitesi üzerinden siparişlerini vermeye devam ediyor.
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