Mardin’de 2 milyonluk hayali ihale
Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin geçmiş yönetimi ile ilgili soruşturma açıldı. Aralarında üst düzey bürokratların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı ve 8 kişi tutuklandı.
Mardin'de Belediye Çevre Koruma Dairesi'ndeki ihalelere fesat karıştırıldığı, “hayali ihale” düzenlendiği de belirtildi.
Nusaybin İlçesi'ndeki çöp depolama alanının ıslahına ilişkin 12 Eylül 2018'de pazarlık usulü ile yapılan 2 milyon 529 bin 300 TL değerindeki ihalenin de “hayali olduğu” bildirildi.
Yapılan incelemelerde çok sayıda usulsüzlük ve yolsuzluk tespit edildiği öğrenildi. Tespitler sonucunda müfettişler, belediyenin çok sayıda üst düzey yöneticisi hakkında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda da bulundu.
Sözcü'nün haberine göre, konuyla ilgili konuşan Vali Mahmut Demirtaş, “Soruşturma sürüyor” demekle yetindi
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