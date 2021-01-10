Marketlerdeki etiketlerin değişim süreci!
Asgari ücrete yapılan ücret zammı eleştirilmeye devam ederken, bir yandan da her gün yeni ‘zam’ haberiyle gün başlıyor. 2021’in ilk zammı elektrik faturalarına yansırken, marketlerde değişen etiketler ise gözden kaçmadı.
Asgari ücrete yapılan ‘artış’ın ardından, ürünlere de zamlar gelmeye başladı. 2021’in ilk zammı elektrik faturalarına yansırken, marketlerde değişen etiketler tüketicilerin gözünden den kaçmadı.
Asgari ücret 2021 oranı ile ilgili geçen ay açıklama yapıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan son toplantının ardından zamlı oran belli oldu. Asgari ücret 2021'de net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.
İşçiler asgari ücrete zammı eleştirirken 2021 zamlarla başladı. 2021’in ilk zammı elektrik faturalarına yansırken, marketlerde değişen etiketler ise gözden kaçmadı.
Sosyal medyada “denetle” adlı hesaba fotoğrafları gönderen bir market çalışanı ürünlerin değişen fiyatlarını gözler önüne serdi.
Fotoğraflar “Fiyatı düşmüş olan ürünü bulunuz. Zaten yararımıza olsa şaşırırdık. Son aylarda bazı ürünlerde göze çarpan fiyat değişikliklerini bir takipçimizin fotoğraflarıyla sunuyoruz” mesajıyla paylaşıldı.
İşte o fotoğraflar:
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