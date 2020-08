Marvel filmlerinin yeni takvimi açıklandı

21 Ağustos 2020 Cuma, 14:15

Marvel Cinematic Universe (Marvel Sinematik Evreni) 2023 yılına kadar gösterime girecek 13 filmin yeni vizyon tarihlerini açıkladı.

İlk olarak X-Men evreninde geçen "The New Mutants" (Yeni Mutantlar) izleyiciyle buluşacak. Daha önce salgın nedeniyle ertelenen filmin, bu ay sonunda vizyona girmesi bekleniyor.

Ntv‘nin aktardığına göre, tarihleri açıklanan filmler şöyle:

Yeni Mutantlar: 28 Ağustos 2020

Black Widow: 6 Kasım 2020

Eternals: 12 Şubat 2021

Morbius: 19 Mart 2021

Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings: 7 Mayıs 2021

Venom – Let There Be Carnage: 25 Haziran 2021

Örümcek-Adam 3: 5 Kasım 2021

Thor – Love And Thunder: 11 Şubat 2022

Dr. Strange in the Multiverse of Madness: 25 Mart 2022

Black Panther 2: 6 Mayıs 2022

Captain Marvel 2: 8 Temmuz 2022

Örümcek-Adam Örümcek Evreninde 2: 7 Ekim 2022

Açıklanmamış Marvel Sinematik Evreni filmi: 7 Ekim 2022