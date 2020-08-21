Marvel filmlerinin yeni takvimi açıklandı
Marvel, 2023 yılına kadar izlenebilecek 13 filmin yeni vizyon tarihlerini açıkladı.
Marvel Cinematic Universe (Marvel Sinematik Evreni) 2023 yılına kadar gösterime girecek 13 filmin yeni vizyon tarihlerini açıkladı.
İlk olarak X-Men evreninde geçen "The New Mutants" (Yeni Mutantlar) izleyiciyle buluşacak. Daha önce salgın nedeniyle ertelenen filmin, bu ay sonunda vizyona girmesi bekleniyor.
Ntv‘nin aktardığına göre, tarihleri açıklanan filmler şöyle:
Yeni Mutantlar: 28 Ağustos 2020
Black Widow: 6 Kasım 2020
Eternals: 12 Şubat 2021
Morbius: 19 Mart 2021
Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings: 7 Mayıs 2021
Venom – Let There Be Carnage: 25 Haziran 2021
Örümcek-Adam 3: 5 Kasım 2021
Thor – Love And Thunder: 11 Şubat 2022
Dr. Strange in the Multiverse of Madness: 25 Mart 2022
Black Panther 2: 6 Mayıs 2022
Captain Marvel 2: 8 Temmuz 2022
Örümcek-Adam Örümcek Evreninde 2: 7 Ekim 2022
Açıklanmamış Marvel Sinematik Evreni filmi: 7 Ekim 2022
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