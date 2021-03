Masa başında uzun süre hareketsiz kalanları uyaran mini aygıt geliştirildi

22 Mart 2021 Pazartesi, 04:00

2020 yılında Avrupa’da 100 milyonu aşkın kişiye, boyun ve sırt ağrıları gibi, kas-iskelet sistemi hastalıkları tanısı konuldu. Uzmanlara göre, giderek değişen çalışma biçiminin bir sonucu olarak yaşanan bu durumun beraberinde getirebileceği olumsuzluklar oturma süresince düzenli hareket etmek suretiyle önlenebilir.

Hong Kong Kent Üniversitesi’nden Zhengbao Yang ve arkadaşları, uygun malzemelerin sıkıştırılması ya da gerilmesiyle elde edilen bir elektrik türü olan “piezoelektrik” (basınçlı elektrik) ile çalışan küçük ve gerilip uzayabilen algılayıcılar geliştirdiler.

Boyundaki devinimleri denetleyen bu algılayıcılar, origami adıyla bilinen kâğıt katlama sanatının bir türü olan kirigami biçiminde katlanmış iki kat basınçlı elektrik malzemesiyle çalışıyor.

ANIMSATICI ÇAĞRI

Aygıtı boynuna takan kişi hareket ettiğinde, algılayıcının biçiminde bir bozulma oluyor ve devinimi yüzde 95 oranında bir doğrulukla kayda geçirip bunu bilgisayara yansıtan mikro denetleyiciye bir elektrik akımı gönderiyor. Yang, “Gerilimi voltaja, yani elektriksel gerilime dönüştürmek amacıyla bu malzemeden yararlanabiliriz. Ardından da eklem devinimlerini bundan yararlanmak suretiyle ölçebiliriz” diyor.

Aygıtı kullanan kişi her yarım saatte bir boynunu ve omuzlarını 10 kezden çok hareket ettirmediğinde, bilgisayar ekranından devinimi anımsatıcı bir çağrı yapılıyor.

Sheffield Üniversitesi’nden Jonathan Aitken, “Algılayıcı bizlere küçük bir paket içinde bedene yerleştirilebilen yeni ve ilginç bir ölçülendirme seçeneği sunuyor. Özellikleri, güvenilirliği ve duyarlılığı gibi konuların daha ayrıntılı bir biçimde araştırılması gerekebilse de algılayıcının genelde devinimsizliği belirleme amacını başarıyla yerine getirdiği açıkça ortada” diyor.

Aitken, bu teknolojinin aygıtı daha güçlü kılabilecek çok daha incelikli devinim denetleme sistemlerinin geliştirilmesine olanak tanıyabileceğini de dile getiriyor.

Öte yandan Yang, algılayıcının şimdiki biçimiyle laboratuvardan gerçek yaşama aktarılabileceğine inanıyor ve “Topluma bir yarar sağlayabilmemiz için öncelikle patent lisans işlemlerini gerçekleştirmenin yollarını araştırıyoruz” diye ekliyor.

Small Device Could Warn You If You’ve Been Too Still At Your Desk

New Scientist