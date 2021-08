Mavi ve beyaz bir sevgi

15 Ağustos 2021 Pazar, 02:00

20th Century Studios’un mavi ve beyaz olarak hazırladığı, destansı macera-komedisi “Gerçek Kahraman”ın başrollerini Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar ve Taika Waititi paylaşıyor. Hikâyesi Matt Lieberman’a ait, senaryo Zak Penn ve yönetmen koltuğunda Shawn Levy var.

Hikâye, Free City adlı şehirde geçer ve burada yaşayan Guy (Ryan Reynolds), hayata pozitif bakan tek kişidir. Aynı zamanda iyimser, çalışkan, basit yaşayan ve en büyük eksiklik olarak hissettiği tamamlanma, âşık olma duygusunu arayan ve tüm kostümleri mavi ile donanmış, bir karakterin hayatı algılayışı üzerinden, küresel bakışa dönüş verilmekte. “Sistemlerin neresinde duruyoruz?” sorusunu sordurtacak olan “Gerçek Kahraman” filmi bir zamanların Jim Carrey’li, Truman Show ve Matrix dünyasından, günümüz algoritmalar safhasında yeni hayatı anlatıyor. Çocuklar kadar büyüklerin de bağımlı olduğu bilgisayar oyunları arasında sıkışmışlık, hırslar, başkalarının hayatlarında izinsiz rol çalmak gibi oyunu yazan ile oynayan arasında bir gerçeklik arayışına dönüşür.

ALGORİTMA ÂŞIK OLUR MU?

Şimdiye kadar X-Men Başlangıç, Teklif, Hayat Sana Güzel, Kaos Teorisi, Altınlı Kadın, Deadpool serileri ile ciddi hayran kitlesine sahip Ryan Reynolds, güzel, saf ve samimi bir oyun sunuyor. Bununla birlikte, böyle karakterlerde hepimizin sevdiği mizahı fark etme, inanılmaz derecede kök salabilen, savunduğumuz ve mücadelelerini içtenlikle hissettiğimiz, örtüşen yanlarımız ile nihai zaferlerini tutkuyla kutladığımız, özlenen bir kahramanı sunmakta. Mavi dünyanın Guy karakteri ile doğruluk ve dürüstlüğün timsali kod uzmanı beyazlı, saf ve zeki Molotovgirl (Jodie Comer) dünyasından bakabilmek ve sevgide kalmak. Bir video oyununda figüran olan Guy, savaş açan kötülerin dünyasında aşk ile ayakta duruyor. Ve iyiliğin farkındalığı, hayatın sadece başımıza gelenlerden öte, ne yapabildiğimiz ile ilgili olduğuna dem vurmakta. Kendi hikâyemiz, kendimizin yazabildiği ama evrensel bir insan olma yolundan geçip sevgi ile beslendikçe reel olabilecektir. “Tüm bunları yapan, bir yapay zekâ ise buna, bu gücü veren insan faktörü yaratıcı yani yarı tanrı, neyi besliyorsa onu yayacaktır” tezini net vermekte. Bütün film, mavi seven ve vazgeçmeyen karakter Guy üzerinden şekillendiği için yönetmen/yapımcı Shawn Levy şöyle diyor: “Ryan’ın karakteri Guy, bence ‘Big’deki Tom Hanks’in, ‘Elf’teki Will Ferrell’in soyundan geliyor, muazzam çekiciliği olan biri. Ryan Reynolds’ın mizahına sahip, ancak ‘Deadpool’ serisinin alaycılığı yok (ve açıkçası o da çok sevdiğim bir seri). Bu Ryan, ama onu görmediğimiz bir şekilde, biraz daha şaşkın, iyi ve masum.”

KÖTÜLER NEREYE KADAR YOL ALIR?

Her filmde bir kötü muhakkak vardır; burada ise karşımıza “Tavşan Jojo” filminin Oscar ödüllü senaristi, aynı zamanda yönetmen Taika Waititi, “Free City”nin arkasındaki açgözlü patron Antwan’ı oynuyor. Gürültücü, kaba, iğrenç ve sözlü tacizde bulunan bir narsist olan Antwan, yakında çıkacak olan “Free City: Katliam” için hazırlanıyor. Katliam olacak mı, olmayacak mı? Bunu bu güzel, eğlenceli ve keyifli filmin içinde bulacaksınız. Tanrının sorgulandığı, bir algoritmada sevme duygusu her şeyi değiştirebiliyorsa, insan olan sevildiğinde ve bunu hissettiğinde nasıl değişir? Ve tüm oyun bir gözlük ile şekilleniyorsa, belki bakışımız gözlükten daha önemli olandır. Deadpool serisi ile dünya çapında 750 milyon dolardan fazla hasılatla, tarihin en yüksek hasılata ulaşan 17 yaş üstü filmi olarak “The Matrix Reloaded”ı tahtından indirdi. Film, iki Altın Küre adaylığı ile rekorlar kırmaya devam etti: Reynolds’u en iyi erkek oyuncu olarak bu filmde de izlemekten keyif alacaksınız.

Hikâye: Guy (Ryan Reynolds), Free City Bank’ta basit bir hayat yaşayan bir banka memurudur. Her zaman pozitif enerji ve neşeli bir iyimserlik yayar ve yine her zaman güzel bir kahve içmeye hazırdır. En iyi arkadaşı Buddy (Lil Rel Howery) gibi, o da yaşam sevinciyle doludur ancak Guy, aşırı şiddet içeren, serbest-dünya video oyunu “Free City”de bir arka plan oyuncusu olduğunu keşfedince her şey değişir. Bu oyunda kaos, yıkım ve barbarlık hâkimdir. Doyumsuz patron Antwan (Taika Waititi) tarafından yönetilen Soonami Stüdyoları tarafından yayımlanan “Free City”, oyununa yön değiştirerek kendi kendinin kahramanı olma yolunda ilerleyecektir. Tüm bunlarla yüzleşmesine beyazlı, zeki ve seksi Molotovgirl sebep olacaktır.