12 Şubat 2021 Cuma, 10:36

Türkiye’de ilk günlerde 150 binlerde seyreden günlük Covid-19 aşı uygulaması, 10 bine gerilerken, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, “Bu hızla giderse nüfusun yüzde 70‘ini bağışıklamak 2 yıl sürecek” açıklamasını yapmıştı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, koronavirüs aşısı konusunda Sinovac ve BioNTech ile gerçekleştirilen görüşmelere dair ayrıntıları aktardı. Sarıkaya, "Plan işlerse mayıs sonunda tüm kesimlerin en azından aşının iki kolundan birine kavuşması sağlanmış olacak" dedi.

Sarıkaya’nın yazısı şu şekilde:

“MS'BİLİM Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Çin ile yapılan yeni anlaşma gereği 50 milyon doz daha aşının geleceğini açıkladı. Ancak bunun ne kadar sürede geleceğine ilişkin bir veri sunmadı. Bunu daha önce gelecek olan 50 milyona ilişkin takvimin Çin yönetiminin tutumu dolayısıyla gerçekleşmemiş olmasına bağlamıştım.

Konunun ilgili tarafları ile dün sohbet ederken anladım ki durum bu kez farklıymış.

İlk yapılan anlaşmada 50 milyon dozun Mart sonuna kadar gelmesi şartı vardı; ancak bunun için Çin yönetiminin de her bir ihracatta izninin alınması gerekiyordu. Yani aşılar depoda hazır olmasına karşın Çin yönetiminin verdiği izin miktarında aşılar Türkiye’ye yollanabiliyordu.

İZİN ŞARTI KALKTI

Son yapılan görüşmelerde bu durum ele alınmış. Sinovac ile yapılan görüşmelerde Çin hükümetinin bundan böyle iznine tabi olmaksızın alınmak üzere artı 50 milyon doz daha talepte bulunulmuş. Daha önce yapılan 50 milyon doz anlaşması kapsamında bugüne kadar gelen 15 milyonun geri kalan 35 milyon dozu için de bu şartın geçerli olması istenmiş. Yapılan müzakereler sonucunda Çin hükümetinin iznine tabi olmaksızın 1 Mart tarihinden itibaren aşıların Türkiye’ye yollanması şartıyla sözleşme imzalanmış.

THY YOLCU UÇAKLARIYLA

Aktarıldığına göre aşılar THY’ye ait yolcu uçağı ile taşındığı için her bir uçuşa 2 milyon doz yüklenmesi hedeflenmiş. Bununla birlikte daha önce yerli üç ilaç şirketi, Sinovac ile vardıkları aşılama gereği anlaşma aşıları Türkiye’de şişelemede bulunmak üzere anlaşmıştı. Bu kapsamda eğer şişelenmiş halde gelirse 2 milyon, Türkiye’de şişelenmek üzere biyolojik kazanlar içinde yollanırsa da 6 milyon dozun her bir uçakla getirilmesi planlanmış.

“Böylece uçak sayısına göre aşının geliş sistemi izne gerek duymaksızın otomatiğe bağlanmış…”

Her hafta 6-8 milyon arası gelmesi ve bunların da 14 gün süreyle denetime tabi olması gerekli olduğu için, beklenti Mayıs ortasına kadar 100 milyon dozun tamamı yapılabilir halde elde bulunuyor olacak.

BIONTECH İYLE GECE YARISI MUTABAKAT

Bakan Koca’nın da önceki gün vurguladığı gibi BioNTech ile gece yarısına kadar Prof. Dr. Uğur Şahin ile yapılan müzakereler sonucu mRNA aşılarından alınması konusunda anlaşmaya imza konulmuş. Bu kapsamda bu ay sonuna kadar 500-700 bin doz, Mart sonuna kadar da toplamda 5 milyon doza ulaşılacak. İlave olarak da 30 milyon doza kadar alım yapılabilecek.

NİSAN SONUNA KADAR

Aktarıldığına göre Nisan sonuna kadar kritik durumda olan herkesin aşıyla kavuşması hedefleniyor.

Öncelik de öğretmenler, toplu taşım araçlarının şoförleri, yoğun şekilde kalabalık kesimlerle muhatap olan iş kolları gibi kesimler öncelikli olmak üzere yine yaş gruplarına göre aşılama takvimi çalışacak.

Nitekim dün 70 yaş, bugünden itibaren de 65 yaş üstünün aşılanmasına başlandı. Devamında kritik gruplarla birlikte 60 yaş ve üstünün, sonrasında da 55 yaş üstünün aşılanması hedefleniyor. Plan işlerse Mayıs sonunda tüm kesimlerin en azından aşının iki kolundan birine kavuşması sağlanmış olacak.