McDonald’s Türkiye’nin gizemli alıcısı ortaya çıktı
Anadolu Grubu’nun Türkiye haklarına sahip olduğu hamburger zinciri McDonald’s için görüşme yürüttüğü şirketin, Suudi Arabistan merkezli Riyadh International Catering Corporation (RICC) olduğu ortaya çıktı.
Anadolu Grubu, McDonald’s Türkiye’nin lisansını elinde bulunduran bağlı ortaklığı Anadolu Restoran’ın tüm hisseleri için geçen yıl ocak ayında 280 milyon lira üzerinden anlaşma yaptığını açıkladı.
Grup tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla anlaşmanın İrlanda merkezli Birleşik Holding Limited adında bir şirkete yapıldığı duyuruldu. Ancak, Birleşik Holding Limited’le ilgili yeterli bilgi verilmeyince kulisler hareketlenmiş, gerçek sahibin kim olduğu merak edilmişti. Şirketin hangi grubu temsil ettiği konusunda çeşitli söylentiler ortaya atılmıştı.
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Ağustos ayında görüşmelerin askıya alındığı açıklansa da Rekabet Kurulu tarafında süreç devam etti. Önceki hafta Rekabet Kurulu yayınladığı kararda, Birleşik Holding Limited'e devrine izin verdi.
Dünya gazetesinden Çiğdem Yücesoy Subaşı, perde arkasındaki gizli alıcının, Suudi Arabistan merkezli Riyadh International Catering Corporation (RICC) olduğunu yazdı. Şirketin patronu ve CEO’su ise Prens Misaal Al Saud. Kral Abdullah’ın oğlu olan Suudi Prensi, Suudi Arabistan topraklarındaki McDonald’s zincirine sahip. RICC, çatısı altında 186 restoran bulunduruyor. Ülkedeki çalışan sayısı ise 5 bin 153 civarında. Şirket, Suudi Arabistan’da gerçekleştirdiği hızlı büyüme ile dünyanın en iyi yönetilen operasyonları arasında bulunuyor.
Devir aşaması geçildi
Suudi sermayeli RICC, McDonald’s Türkiye zincirini için Rekabet Kurulu'ndaki başvurusu devam ediyor. Rekabet Kurulu önceki hafta açıkladığı kararla, devir için başvuran grubun Türkiye’de doğrudan veya dolaylı herhangi bir ticari faaliyeti bulunmadığını belirterek, “Etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle devir işlemine izin verilmesine karar verildi” şeklinde bir rapor yayınladı.
Anadolu Grubu, McDonald’s Türkiye lisans hakkını 2005 yılında Anadolu Endüstri Holding’den aldı. 90 restoranla başladığı zinciri hızla büyüterek 260’a ulaştırdı.
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