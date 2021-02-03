MEB’den lise öğrencileri için yeni uygulama

03 Şubat 2021 Çarşamba, 13:27

Lise öğrencileri için 15 bin sorudan oluşan “Mobil Soru Bankası”, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hayata geçirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada 9, 10, 11 ve 12. sınıf için geliştirilen mobil uygulamada, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe grubu, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce derslerinde 200 üniteden oluşan ve tüm müfredatı kapsayan 15 bin sorunun bulunduğu ifade edildi. Mobil Soru Bankası'ndaki soruların, derslerin öğretim programları, üniteleri, konuları ve kazanımları dikkate alınarak, alan öğretmenleri tarafından hazırlandığı kaydedildi. Soru Bankasına ayrıca, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan “Kazanım Kavrama Testleri”nin de ünite, konu ve kazanımlara göre sınıflandırılarak eklendiği bildirildi.

BAKAN SELÇUK: “SORULAR SÜREKLİ GÜNCELLENECEK”

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yazılı ifadelerine de yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mobil uygulamadaki soru bankasının sürekli güncelleneceğini kaydetti. Selçuk, “Daha önce özel eğitim öğrencilerimizi desteklemek üzere 'Özelim Eğitimdeyim' mobil uygulamasını geliştirmiş ve öğrencilerimizin kullanımına açmıştık. Bu mobil uygulama OECD tarafından da örnek bir uygulama olarak gösterildi. Bu kez lise öğrencilerimizin öğrenme süreçlerini ve deneyimlerini geliştirmek için bir 'Mobil Soru Bankası' uygulaması geliştirdik. Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe grubu, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce derslerinin tüm ünitelerini kapsayan sorulardan oluşan mobil uygulama lise öğrencilerimizin kullanımına sunuldu” ifadelerini kullandı.

UYGULAMA ÜCRETSİZ

Ücretsiz olarak sunulan Mobil Soru Bankasına Android ve IOS işletim sistemli cihazların Google Play Store ve App Store uygulamalarından erişilebiliyor.