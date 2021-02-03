MEB’den lise öğrencileri için yeni uygulama
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), lise öğrencilerine yönelik 15 bin sorudan oluşan “Mobil Soru Bankası” hazırladı. Soruların sürekli olarak güncelleneceği uygulama ücretsiz.
Lise öğrencileri için 15 bin sorudan oluşan “Mobil Soru Bankası”, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hayata geçirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada 9, 10, 11 ve 12. sınıf için geliştirilen mobil uygulamada, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe grubu, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce derslerinde 200 üniteden oluşan ve tüm müfredatı kapsayan 15 bin sorunun bulunduğu ifade edildi. Mobil Soru Bankası'ndaki soruların, derslerin öğretim programları, üniteleri, konuları ve kazanımları dikkate alınarak, alan öğretmenleri tarafından hazırlandığı kaydedildi. Soru Bankasına ayrıca, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan “Kazanım Kavrama Testleri”nin de ünite, konu ve kazanımlara göre sınıflandırılarak eklendiği bildirildi.
BAKAN SELÇUK: “SORULAR SÜREKLİ GÜNCELLENECEK”
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yazılı ifadelerine de yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mobil uygulamadaki soru bankasının sürekli güncelleneceğini kaydetti. Selçuk, “Daha önce özel eğitim öğrencilerimizi desteklemek üzere 'Özelim Eğitimdeyim' mobil uygulamasını geliştirmiş ve öğrencilerimizin kullanımına açmıştık. Bu mobil uygulama OECD tarafından da örnek bir uygulama olarak gösterildi. Bu kez lise öğrencilerimizin öğrenme süreçlerini ve deneyimlerini geliştirmek için bir 'Mobil Soru Bankası' uygulaması geliştirdik. Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe grubu, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce derslerinin tüm ünitelerini kapsayan sorulardan oluşan mobil uygulama lise öğrencilerimizin kullanımına sunuldu” ifadelerini kullandı.
UYGULAMA ÜCRETSİZ
Ücretsiz olarak sunulan Mobil Soru Bankasına Android ve IOS işletim sistemli cihazların Google Play Store ve App Store uygulamalarından erişilebiliyor.
En Çok Okunan Haberler
- Atay'dan Özalan'a: Boş yapma tam porsiyon AKP'li
- Tarafını seç hamlesi
- Kadıköy'de Barış Atay'a sert müdahale
- Kemal Özkiraz'dan flaş Süleyman Soylu iddiası
- AKP'li Mehmet Metiner'e 'hakaret' davasında karar
- Süleyman Soylu'dan Boğaziçi açıklaması
- Bu cümleyi bir CHP'li kursaydı ne olurdu?
- Önce genel başkanlıktan çekil
- Mansur Yavaş'tan Melih Bulu'ya açık mektup
- İYİ Parti'den HDP açıklaması
Video Haberler
- LPG’li araç sahipleri dikkat!
- Market sahibinden İmamoğlu'na zor soru
- CHP'li Başarırı'dan çürük meyve-sebze tepkisi
- Yurttaşların imdadına beline kadar suya giren polis yeti
- Ataşehir’de inşaat işçileri arasında yumruklu kavga
- AKP’de bir kongre krizi daha: Adaylara Muğla’da da engel
- Beşiktaş’ta dehşet anları: Sürücü, gence çarpıp kaçtı
- Önce kaza sonra tekmeli tokatlı kavga
- AKP'li belediye 2 yurttaşın öldüğü felaketle dalga geçti
- Okey masasında yakalandı, camdan atladı
En Çok Okunan Haberler
- Atay'dan Özalan'a: Boş yapma tam porsiyon AKP'li
- Tarafını seç hamlesi
- Kadıköy'de Barış Atay'a sert müdahale
- Kemal Özkiraz'dan flaş Süleyman Soylu iddiası
- AKP'li Mehmet Metiner'e 'hakaret' davasında karar
- Süleyman Soylu'dan Boğaziçi açıklaması
- Bu cümleyi bir CHP'li kursaydı ne olurdu?
- Önce genel başkanlıktan çekil
- Mansur Yavaş'tan Melih Bulu'ya açık mektup
- İYİ Parti'den HDP açıklaması