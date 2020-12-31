MEB'in gönderdiği tabletleri AKP İl Başkanı dağıttı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) uzaktan eğitim kapsamında Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdiği 950 adet tableti, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, AKP İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ile birlikte dağıttı. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, “Bu, ülkenin nasıl bir parti devleti haline geldiğini gösteriyor” diyerek tepki gösterdi.
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin uzaktan eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için gönderilen 950 tablet bilgisayarı, AKP Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ile birlikte dağıttı.
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, “Bu, ülkenin nasıl bir parti devleti haline geldiğini gösteriyor” dedi. Bazı veliler de “Köyümüzde internet yok, çocuklarımız bu tableti nasıl kullanacak?” diye sordu.
UTANÇ VERİCİ MANZARA
Sözcü’de yer alan habere göre; CHP'li Ali Fazıl Kasap, “Halkın vergisiyle alınan tabletleri sanki kendi cebinden almış dağıtıyor gibi göstermelik uygulamalarla her alanda bir partinin propagandasını yapmak utanç vericidir” diyerek şunları söyledi:
“Ayrıca bir siyasi partinin propagandasını yapmak, bu propagandaya alet olmak ve bir siyasi parti il başkanı ile birlikte hareket eden İl Milli Eğitim Müdürü’nü de kınıyorum. Öğrencilerimizin geç de olsa gelen tabletleri sevindiricidir ama gelen tablet miktarı yeterli değildir. Bu görüntüleri yadırgadık ama özel okul sahibi olan Milli Eğitim Bakanının bulunduğu bir ülkede, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü'nün bir siyasi partinin propagandasına alet olması çok da şaşırtıcı değil. Bu tablo ülkenin geldiği noktayı göstermesi açısından ibretliktir. Parti devleti işte budur…”
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