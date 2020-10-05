Meclis'te esrarengiz kuyruk

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yarın katılacağı AKP grup toplantısı öncesi Meclis çalışanlarından koronavirüs testi istendi. Çalışanlar test için Meclis bahçesinde uzun kuyruklar oluşturdu.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2020 Pazartesi, 15:17
Meclis'te esrarengiz kuyruk
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Meclis'in geçen hafta açılmasının ardından, yarın da grup toplantıları yapılacak. Yarınki AKP grup toplantısına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Bu sebeple Meclis’te hummalı bir çalışma başladı. Odatv’nin haberine göre, Meclis çalışanlarından koronavirüs testi istendi. Yoğunluk nedeniyle Meclis’te de uzun Covid-19 testi kuyruğu oluştu.

Meclis'te görevlilerinin tamamı, iki hafta arayla test yaptırabiliyor. Bunun için herhangi bir belirti gösterilmesine de gerek yok. Öyle ki, Covid testini 10’dan fazla yaptıran Meclis çalışanları bulunmakta. Durum böyle olunca, Meclis çalışanları için her şartta test yapılabilirken, kuyruk oluşması da dikkat çekti. 


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